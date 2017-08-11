Новая коллекция для ванной от Villeroy & Boch

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

Компания Villeroy & Boch со штаб-квартирой в Метлахе каждый год представляет на суд публики интересные новинки для ванных комнат. Премьера этого года - коллекция Vivia. Дизайнеры проработли каждую деталь, стремясь сделать ванную суперсовременной и действительно уютной. Авторы коллекции рассказывают, что изучили пожелания и требования самых взыскательных клиентов, и теперь фабрике есть, чем ответить. Например, для душевой разрабочики предложили плоские поддоны Squaro Infinity из инновационного материала Quaryl. Производители гарантируют: поверхность не скользит, поддоны долговечные, на них приятно ступать босиком. Еще один плюс, если вы ищете нестандартное решение, на фабрике готовы «подогнать» размер поддона именно под вашу ванную комнату (конечно, есть и стандартные варианты).

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

В душевой Vivia от Villeroy & Boch устанавливается душевая панель со встроенными режимами. Вариантов множестово: это и легкий напор, имитирующий моросящий дождь, и бодрящий душ с эффектом водопада - идеальный вариант, чтобы проснуться, а также массажные режимы. Высота ручной лейки также регулируется. Держатель - магнитный. Дверцы душевой выполнены из сатинированного стекла и оснащены встроенной системой Soft Closing (дверцы закрываются плавно, беззвучно).

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

В душевой спланировано специальное место для хранения полотенец и косметики - оно защищено от брызг стеклом. В комплект входит и табурет с водоотталкивающей поверхностью, который можно поставить прямо в душе. Дизайнеры продумали все до мелочей, включая системы хранения. Тумбы оснащены выдвижными секциями с противоскользящими ковриками. Шкафы открываются одним прикосновением - вся мебель Vivia оснащена технологией Push-to-open. Из интересных деталей - на консоли установлено откидное зеркало, регулируемое по высоте. Кроме того, дизайнеры встроили в консоли вместительные секции для хранения косметики. Под консолью умещается контейнер на колесиках с выдвижными ящиками, поверхность которого можно использовать как дополнительную полку.

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

В коллекции Vivia также есть шкаф-пенал (глубиной 40 см или 25 см). В боковой секции - корзина для белья. Мебель доступна в разных цветах. Есть и вариант декора под дерево.

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch

Большая гордость дизайнеров - раковина Vivia со скошенными краями. Модели выглядят очень изящно и элегантно, при этом чаши раковин глубокие. Длинные узкие смесители Just можно оснастить выдвижным душем. www.villeroy-boch.ru

Новая коллекция для ванной Vivia от Villerroy & Boch

Новая коллекция для ванной Vivia от Villeroy & Boch