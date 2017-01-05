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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

05 января 2017Криволапова ДарьяЖУРНАЛ DECORATION №10 январь

Необычный арт-отель имени Чехова

Сhe — значит Чехов. А еще новый проект художника Ольги Солдатовой и необычный арт-отель в центре Москвы

Рассказ об отеле, в названии которого так или иначе фигурирует имя великого классика русской литературы, логично начать с цитаты из его произведения. Например, из пьесы «Иванов»: «В каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению». То же самое можно сказать и про новый Che Hotel, расположенный в тихом дворике в центре Москвы, по соседству с выставочным залом «Домик Чехова».

отель имени ЧеховаФОТОИлья Иванов

Количество оригинальных и ярких решений в оформлении интерьера не поддается счету и заставляет возвращаться сюда вновь и вновь, что, согласитесь, удачный для гостиничного дела ход. И, что самое удивительное, каждый раз здесь действительно обнаруживается что-то новое. Как говорит сам автор проекта, известный художник, дизайнер, архитектор и очень креативный человек Ольга Солдатова, «оформление отеля никогда не будет завершено!

отель имени Чехова

Портреты Антона Павловича Чехова встречаются здесь на каждом шагу. Правда, в очень необычном исполнении.

ФОТОИлья Иванов

Интерьер будет постоянно пополняться художественными произведениями». Кстати, именно поэтому в Che особенно рады творческим личностям — для художников и писателей установлена специальная скидка на проживание. Вообще здесь все подчинено девизу «В искусстве как дома».

отель имени Чехова

С первого взгляда сложно представить, что за классическим строгим фасадом здания, в котором раньше размещались офисы, скрывается необычный арт-отель. Догадаться можно только по яркой уличной мебели, веселому граффити на одной из стен и красным велосипедам, которые, кстати, можно взять напрокат.

ФОТОИлья Иванов

И это не только потому, что сейчас в оте-ле экспонируются работы Андрея Бартенева, а в ближайшем будущем откроется выставка Дианы Воубы. Начнем с того, что ни один из номеров (а их здесь 22) не похож на другой.

отель имени Чехова

Автор проекта Ольга Солдатова в ванной комнате номера «Палата № 6».

ФОТОИлья Иванов

Не стоит искать в концепции оформления прямых отсылок к творчеству известного писателя — это скорее смелая интерпретация в стиле поп-арт, сдобренная долей хорошего юмора. Безусловно, в номере «Чайка» присутствует изображение чайки, но в виде забавного принта, нарисованного самой Ольгой Солдатовой.

отель имени Чехова

Несмотря на то что сами номера в Che Hotel небольшие, на ванных комнатах не экономили. Они вполне просторные.

ФОТОИлья Иванов

В очень девичьей по атмосфере «Душечке» все выдержано в серебристых тонах, а потолок украшен лепным декором и огромной люстрой с подвесками. Самый маленький номер называется «Человек в футляре», а в «Палату № 6» ноту веселого сумасшествия вносит абсолютно красная от пола до потолка ванная комната.

отель имени Чехова

Яркий коридор одного из этажей.

ФОТОИлья Иванов

Повсюду портреты Антона Павловича, выполненные в манере Энди Уорхола, модная открытая проводка и книги. Все обои на стенах созданы по рисункам Ольги Солдатовой, по ее же эскизам сотканы и ковры. В отеле четыре этажа, и каждый — индивидуален. Второй и четвертый — самые нейтральные и спокойные по цвету. А вот третий — яркие граффити и буйство цвета.

отель имени Чехова

Цветная открытая проводка смотрится очень эффектно, особенно в сочетании с яркими принтами обоев.

ФОТОИлья Иванов

Номера на этом этаже, как ни странно, пользуются особой популярностью у женщин, мужчины же предпочитают более аскетичную обстановку. Здесь нет ресторана, зато предусмотрена уютная лаунж-зона, где, сидя на диване в форме бегемота, можно отведать кофе и оставить в одной из стеклянных ячеек-витрин свое полароидное фото.

отель имени Чехова

Интерьер номера «Душечка».

ФОТОИлья Иванов

Кому-то идея такого арт-отеля, как Che, может показаться слишком концептуальной, однако Ольге Солдатовой удалось доказать, что классика скучной не бывает. www.chehotel.org

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