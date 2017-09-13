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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 сентября 2017Мирошник Лариса

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017

    Говорящие холодильники, телевизоры-невидимки, самостоятельные стиральные машины и кухонные приборы с выходом в интернет — новое поколение техники, готово на все, чтобы превратить нашу жизнь в сказку

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [1]

    Международная выставка IFA в Берлине — главный европейский смотр достижений технического прогресса для бытового и профессионального применения. Каждый год ведущие мировые бренды привозят в столицу Германии свои последние разработки и фантастические изобретения. ELLE Decoration выбрал самые яркие новинки и события уважаемого технического смотра. Уже в ближайшее время восхитительные приборы будущего придут на наш рынок и поселятся в самых красивых интерьерах России.

    LG

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [11]

    Пятиметровый тоннель-инсталляция на стенде LG был собран из 216 экранов 4K OLED. Звуковое сопровождение обеспечивала инновационная аудиосистема Dolby Atmos. Качественный объемный звук создавал эффект присутствия, наполняя пространство. В новой линейке продуктов, телевизоры OLED будут впервые оснащены акустикой Dolby Atmos

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [15]

    Первая в мире стиральная машина с двумя барабанами LG TWINWash устраняет любые аллергены и неприятные запахи, разглаживает мелкие складки и замятия, смягчая ткань. Паровой шкаф LG Styler доводит процесс ухода за одеждой до совершенства. Расположенные внутри движущиеся плечики аккуратно встряхивают одежду, расправляя ткань для отпаривания. Специальный режим формирует ровную центральную складку на брюках. Прибор продлевает срок службы вещей, позволяя реже прибегать к услугам химчистки

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [13]

    Новая коллекция мощных пылесосов LG Cordzero включает как ручные, так и автоматические модели

    Miele

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [7]

    Интерактивная инсталляция на стенде Miele рассказывает о возможностях революционной технологии Dialogoven, работающей на основе электромагнитных волн. Новая технология позволяет духовому шкафу самому определить тип продукта и выбрать время и интенсивность приготовления.

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [10]

    Шеф-повара Miele демонстрируют принцип работы технологии Dialogoven. Электромагнитные волны проникают в продукт изнутри и готовят его по направлению из центра наружу. На фото: рыба помещенная в "коробку" из льда, была приготовлена быстрее обычного, при этом лед не растял, а рыба внутри него была горячей и приготовленой

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [8]

    Помимо кулинарных приборов были представлены новые супермощные пылесосы Miele со специальными режимами для уборки шерсти животных.

    Gorenje

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [17]

    Культовый дизайн старинных автобусов Volkswagen стал источником вдохновения для серии холодильников Gerenje в ретро- стиле. На фото: ностальгическая инсталляция Gorenje + Volkswagen у Бранденбургских ворот – главной берлинской достопримечательности

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [27]

    Павильон Gorenje украшали холодильники из ретро-коллекции в новых карамельных оттенках

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [26]

    Инсталляция на стенде наглядно показывала масштабные возможности новой посудомоечной машины Gorenje

    Samsung

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [22]

    Компания Samsung открыла экспозицию большой пресс-конференцией, которую транслировали в интернете. Все кто не смог попасть в эти дни в Берлин, могли узнать о новинках из прямой видеотрансляции, о которой партнеров и всех желающих оповестили заранее. Samsung представил несколько новых моделей, включая устройства «Умный дом»

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [19]

    Фрагмент пресс-конференции. На большом экране подробная демонстрация режима Laundry Recipe (Рецепт стирки). Программа дает рекомендации по наиболее подходящим режимам стирки, в зависимости от информации о цвете и типе материала и степени его загрязнения, предоставленной пользователем

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [21]

    Одна из новинок выставки — стиральные машины Samsung с инновационной технологией QuickDrive. Новый метод сокращает время стирки на 50%, а энергопотребление на 20%. Модели Samsung WW8800M дополнила уникальная функция AddWash, позволяющая добавлять в барабан вещи прямо в процессе стирки. Например, забытый носок или одежду, которой нужна короткая и деликатная стирка. Еще в рабочем процессе в стиральную машину с AddWash можно добавлять стиральный порошок и кондиционер для белья.

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [23]

    Siemens

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [3]

    Павильон Siemens

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [5]

    Новые кофемашины Siemens порадовали компактными размерами и красивым дизайном. Огромное количество кофейных рецептов отменного качества

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [6]

    Дверка нового духового шкафа Siemens не откидывается, как обычно, а выезжает вперед вместе с противнем

    Candy Hoover Group

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [30]

    Умная стиральная машина Candy Bianca буквально умеет слушать хозяина и отвечать на его вопросы. «Можно ли стирать вместе оба этих предмета?» «Правильно ли задана температура?» — машина подскажет, как поступить. Такие возможности появились благодаря партнерству Candy с Google. Коллаборация позволила адаптировать виртуальный помощник Google Assistant к стиральной машине

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [29]

    Диалог прибора и пользователя происходит с помощью мобильного приложения Simply-Fi для смартфонов на базе Android и iOS. Candy Bianca умеет обрабатывать вполне сложные задачи. Например, подобрать такую программу стирки, чтобы рубашки было легче гладить. Новая машина выполняет стирку класса A менее чем за час, это касается любой программы и любых тканей

    "Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017 фото [28]

    Беспроводной вертикальный пылесос-трансформер Hoover Rhapsody – новинка выставки IFA 2017. Одним движением он превращается из габаритной модели в ручной пылесос. В числе достоинств прибора: циклонная система фильтрации Hspin-Core (ноу-хау Hoover), легкий прозрачный корпус, избавляющий от контакта с пылью и большая маневренность, обеспечивающая комфортную уборку дома и в автомобиле.

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