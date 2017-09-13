"Наука и Жизнь" — горячие новинки бытовой электроники с выставки IFA 2017

Международная выставка IFA в Берлине — главный европейский смотр достижений технического прогресса для бытового и профессионального применения. Каждый год ведущие мировые бренды привозят в столицу Германии свои последние разработки и фантастические изобретения. ELLE Decoration выбрал самые яркие новинки и события уважаемого технического смотра. Уже в ближайшее время восхитительные приборы будущего придут на наш рынок и поселятся в самых красивых интерьерах России.

LG

Пятиметровый тоннель-инсталляция на стенде LG был собран из 216 экранов 4K OLED. Звуковое сопровождение обеспечивала инновационная аудиосистема Dolby Atmos. Качественный объемный звук создавал эффект присутствия, наполняя пространство. В новой линейке продуктов, телевизоры OLED будут впервые оснащены акустикой Dolby Atmos

Первая в мире стиральная машина с двумя барабанами LG TWINWash устраняет любые аллергены и неприятные запахи, разглаживает мелкие складки и замятия, смягчая ткань. Паровой шкаф LG Styler доводит процесс ухода за одеждой до совершенства. Расположенные внутри движущиеся плечики аккуратно встряхивают одежду, расправляя ткань для отпаривания. Специальный режим формирует ровную центральную складку на брюках. Прибор продлевает срок службы вещей, позволяя реже прибегать к услугам химчистки

Новая коллекция мощных пылесосов LG Cordzero включает как ручные, так и автоматические модели

Miele

Интерактивная инсталляция на стенде Miele рассказывает о возможностях революционной технологии Dialogoven, работающей на основе электромагнитных волн. Новая технология позволяет духовому шкафу самому определить тип продукта и выбрать время и интенсивность приготовления.

Шеф-повара Miele демонстрируют принцип работы технологии Dialogoven. Электромагнитные волны проникают в продукт изнутри и готовят его по направлению из центра наружу. На фото: рыба помещенная в "коробку" из льда, была приготовлена быстрее обычного, при этом лед не растял, а рыба внутри него была горячей и приготовленой

Помимо кулинарных приборов были представлены новые супермощные пылесосы Miele со специальными режимами для уборки шерсти животных.

Gorenje

Культовый дизайн старинных автобусов Volkswagen стал источником вдохновения для серии холодильников Gerenje в ретро- стиле. На фото: ностальгическая инсталляция Gorenje + Volkswagen у Бранденбургских ворот – главной берлинской достопримечательности

Павильон Gorenje украшали холодильники из ретро-коллекции в новых карамельных оттенках

Инсталляция на стенде наглядно показывала масштабные возможности новой посудомоечной машины Gorenje

Samsung

Компания Samsung открыла экспозицию большой пресс-конференцией, которую транслировали в интернете. Все кто не смог попасть в эти дни в Берлин, могли узнать о новинках из прямой видеотрансляции, о которой партнеров и всех желающих оповестили заранее. Samsung представил несколько новых моделей, включая устройства «Умный дом»

Фрагмент пресс-конференции. На большом экране подробная демонстрация режима Laundry Recipe (Рецепт стирки). Программа дает рекомендации по наиболее подходящим режимам стирки, в зависимости от информации о цвете и типе материала и степени его загрязнения, предоставленной пользователем

Одна из новинок выставки — стиральные машины Samsung с инновационной технологией QuickDrive. Новый метод сокращает время стирки на 50%, а энергопотребление на 20%. Модели Samsung WW8800M дополнила уникальная функция AddWash, позволяющая добавлять в барабан вещи прямо в процессе стирки. Например, забытый носок или одежду, которой нужна короткая и деликатная стирка. Еще в рабочем процессе в стиральную машину с AddWash можно добавлять стиральный порошок и кондиционер для белья.

Siemens

Павильон Siemens

Новые кофемашины Siemens порадовали компактными размерами и красивым дизайном. Огромное количество кофейных рецептов отменного качества

Дверка нового духового шкафа Siemens не откидывается, как обычно, а выезжает вперед вместе с противнем

Candy Hoover Group

Умная стиральная машина Candy Bianca буквально умеет слушать хозяина и отвечать на его вопросы. «Можно ли стирать вместе оба этих предмета?» «Правильно ли задана температура?» — машина подскажет, как поступить. Такие возможности появились благодаря партнерству Candy с Google. Коллаборация позволила адаптировать виртуальный помощник Google Assistant к стиральной машине

Диалог прибора и пользователя происходит с помощью мобильного приложения Simply-Fi для смартфонов на базе Android и iOS. Candy Bianca умеет обрабатывать вполне сложные задачи. Например, подобрать такую программу стирки, чтобы рубашки было легче гладить. Новая машина выполняет стирку класса A менее чем за час, это касается любой программы и любых тканей