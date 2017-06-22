На Винзаводе открывается выставка Бразильских художников

Галерея Osnova – одно из самых ярких молодых пространств в Москве, расположилось на территории ЦСИ Винзавод с 2014 года. Главное направление галереи – работа с молодыми художниками, выстраивание меджународного диалога между странами и культурами. Открывающаяся выставка Code пример такой международной интеграции.

В выставке приняли участие пять разных, но взаимодополняющих друг друга художников из Бразилии: Сандра Синто, Карла Чейм, Албано Афонсо, Карлос Нуньес, Дин Муса.

Сандра Синто сотрудничает с одной из ведущих галерей Нью-Йорка Tanya Bonakdar gallery. В своих работах она изображает лирические ландшафты, которые колеблются между фантазией и реальностью. Карла Чейм – финалистка конкурса Future Generation Art Prize. В своих работах художница исследует возможности графики, которая предстает в них не как набросок для будущего произведения, а, скорее, как отпечаток физического действия.

Албано Афонсо производит фотографии, инсталляции, проекции и светящиеся объекты, в которых свет получает скульптурное воплощение. Художник исследует способность этого элемента как выявлять скрытое, так и искажать форму предметов, создавая иллюзии.

Карлос Нуньес создает рисунки, скульптуры и инсталляции, которые сравнимы с научными экспериментами, подлежащими эмпирической проверке, или теоремами, которые следует доказать. А Дин Муса в своих работах он играет с перспективой, фокусом, нарративом, точкой зрения и фильтрами, которые меняют наше восприятие изображаемого. Участники проекта привезут в Москву не только свои знаковые работы, но и новые, созданные специально для выставки. В экспозицию войдут произведения живописи, графики, а также фотографии и инсталляции.