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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    22 июля 2017Мирошник Лариса

    На ВДНХ проходит фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017

    Летающие рыбы, мерцающие грибные поляны, огненные кони и танцующие девушки фонтана "Дружба Народов" — лучшие световые скульптуры из Европы и России можно увидеть совершенно бесплатно

    Каждый день, после захода солнца вокруг пруда парка “Останкино” оживает «Волшебный лес», созданный лучшими художниками световых инсталляций из Европы и России.

    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ

    Куратором и руководителем московского фестиваля «Вдохновение-2017» стал Жюльен Павийяр (Julien Pavillard). Эксперт в области светового и мультимедийного искусства, он прославился как арт-директор главного фестиваля света в мире La Fête des Lumières в Лионе. Сегодня компания маэстро Павийяра занимается разработкой и проведением фестивалей и световых шоу в Швейцарии (Geneva Lux Festival), Франции, Японии, Канаде и других странах.

    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ

    Тема московского фестиваля 2017 — «Природа Вдохновения». Красоте природных явлений посвящены более 20 работ европейских и российских художников. На грандиозных ландшафтах ВДНХ представлен уникальный микс мультимедиа-арта, технологий светопроекции и иммерсивного шоу.

    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ

    Пеший маршрут протяженностью один километр наполнен невероятными арт-объектами и впечатлениями. Для родителей с детьми в «Волшебном лесу» предусмотрены интерактивные зоны и инсталляции. В сказку переносят “Птицы” Седрика ле Борна, кинетическая скульптура “Лошадь Ночи” Реми Брюна, “Коконы” бельгийского скульптора Димитрия Паримероса и многие другие.


    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ

    Художник Эрик Баро представил свои плетеные скульптуры “Небесные люмильеры” и “Световые гнезда”, много раз выставлявшиеся во Франции, Швейцарии и других странах. Французский художник Алексис Габиро с помощью проекций на сетку оживил «золотых девушек» из Фонтана Дружбы Народов, они кружатся в хороводе и разбегаются по лесу. Студия Aérosculpture создала вокруг пруда парка “Останкино” летающие инсталляции из светящихся рыб.

    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ

    Фестиваль света «Вдохновение» 2017 открылся 21 июля и будет работать до 1 августа. Вход свободный.

    Ежедневно начало маршрута в 21:00 у главного входа в парк «Останкино». Окончание экспозиции в 00:30

    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
    Фестиваль световых инсталляций "Вдохновение" 2017 на ВДНХ
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