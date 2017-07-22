Каждый день, после захода солнца вокруг пруда парка “Останкино” оживает «Волшебный лес», созданный лучшими художниками световых инсталляций из Европы и России.

Куратором и руководителем московского фестиваля «Вдохновение-2017» стал Жюльен Павийяр (Julien Pavillard). Эксперт в области светового и мультимедийного искусства, он прославился как арт-директор главного фестиваля света в мире La Fête des Lumières в Лионе. Сегодня компания маэстро Павийяра занимается разработкой и проведением фестивалей и световых шоу в Швейцарии (Geneva Lux Festival), Франции, Японии, Канаде и других странах.

Тема московского фестиваля 2017 — «Природа Вдохновения». Красоте природных явлений посвящены более 20 работ европейских и российских художников. На грандиозных ландшафтах ВДНХ представлен уникальный микс мультимедиа-арта, технологий светопроекции и иммерсивного шоу.

Пеший маршрут протяженностью один километр наполнен невероятными арт-объектами и впечатлениями. Для родителей с детьми в «Волшебном лесу» предусмотрены интерактивные зоны и инсталляции. В сказку переносят “Птицы” Седрика ле Борна, кинетическая скульптура “Лошадь Ночи” Реми Брюна, “Коконы” бельгийского скульптора Димитрия Паримероса и многие другие.



Художник Эрик Баро представил свои плетеные скульптуры “Небесные люмильеры” и “Световые гнезда”, много раз выставлявшиеся во Франции, Швейцарии и других странах. Французский художник Алексис Габиро с помощью проекций на сетку оживил «золотых девушек» из Фонтана Дружбы Народов, они кружатся в хороводе и разбегаются по лесу. Студия Aérosculpture создала вокруг пруда парка “Останкино” летающие инсталляции из светящихся рыб.