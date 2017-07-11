Мой гламурный сад. Летние новинки от Roberto Cavalli Home

Стиль мебельных коллекций Roberto Cavalli Home такой же яркий, роскошный и чувственный, как и наряды итальянского модного дома.

Кресло Cosmopolitan

Философия бренда — открытая декларация эмоций и наслаждение радостями жизни. Представление новых моделей садовой мебели Roberto Cavalli Home проходило на Миланском мебельном салоне. К любимым принтам дизайнера — «леопард» «жираф» и «зебра» в этом году присоединились рисунки с пальмовыми листьями и другими представителями пышной тропической растительности.



Шезлонг Papeete

Мебель для Roberto Cavalli Home производит итальянская фабрика Jumbo Collection, известная поклонникам пышной классики с элементами современного стиля. Среди новинок садовой мебели Roberto Cavalli Home — шезлонги, кресла, столик, диван и эффектное кресло-качели.

Диван Fielder

Отличительные черты коллекции — изысканные линии с налетом ретро-стиля 1970-х и драгоценные материалы и отделки, среди которых бархат, латунь, мех, металл со специальным солнце- и влагозащитным покрытием. Все предметы серии прошли специальную обработку поэтому они устойчивы к воздействию погоды, лучей ультрафиолета, дождя и ветра. www.robertocavalli.com

Кофейный столик Lace, металлическое основание может быть покрыто черным или "золотым" цветом

Подвесное кресло Mai Tai