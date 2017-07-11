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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 июля 2017Мирошник Лариса

    Мой гламурный сад. Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Коллекция садовой мебели от Roberto Cavalli Home пополнилась новыми моделями

    Стиль мебельных коллекций Roberto Cavalli Home такой же яркий, роскошный и чувственный, как и наряды итальянского модного дома.

    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Кресло Cosmopolitan

    Философия бренда — открытая декларация эмоций и наслаждение радостями жизни. Представление новых моделей садовой мебели Roberto Cavalli Home проходило на Миланском мебельном салоне. К любимым принтам дизайнера — «леопард» «жираф» и «зебра» в этом году присоединились рисунки с пальмовыми листьями и другими представителями пышной тропической растительности.


    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Шезлонг Papeete

    Мебель для Roberto Cavalli Home производит итальянская фабрика Jumbo Collection, известная поклонникам пышной классики с элементами современного стиля. Среди новинок садовой мебели Roberto Cavalli Home — шезлонги, кресла, столик, диван и эффектное кресло-качели.

    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Диван Fielder

    Отличительные черты коллекции — изысканные линии с налетом ретро-стиля 1970-х и драгоценные материалы и отделки, среди которых бархат, латунь, мех, металл со специальным солнце- и влагозащитным покрытием. Все предметы серии прошли специальную обработку поэтому они устойчивы к воздействию погоды, лучей ультрафиолета, дождя и ветра.

    www.robertocavalli.com

    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Кофейный столик Lace, металлическое основание может быть покрыто черным или "золотым" цветом

    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Подвесное кресло Mai Tai

    Летние новинки от Roberto Cavalli Home

    Кресло Cosmopolitan, основание отделано покрытием цвета желтого золота, подушки украшены пальмовым принтом

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