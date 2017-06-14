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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

14 июня 2017Парфенова Татьяна

Марсель Вандерс оформит клубный дом Barkli Gallery в Москве

Звезда голландского дизайна спроектирует интерьеры лобби и коридоров клубного дома, который станет самым знаковым объектом де-люкс сегмента Москвы

Barkli Gallery

Марсель Вандерс, дизайнер

Марсель Вандерс представил свой первый интерьерный проект в России. Речь идет о дизайне лобби и коридоров клубного дома Barkli Gallery, который планируется к сдаче в июне 2018 года.

Это будет уютное пространство с каминной зоной и роялем, небольшим кафе с летней террасой, комьюнити-зоной для общения и проведения небольших мероприятий, а также оранжереей с зимним садом.

Barkli Gallery
Barkli Gallery

Доминантным акцентом в интерьере станет роскошная хрустальная люстра Le Roi Soleil, созданная Марселем Вандерсом для французской марки Baccarat. В интерьерах будут представлены и другие объекты голландского дизайнера.

«Мы пытаемся создать такой мир, который приносит новизну и вдохновение, отражающий нас как мы есть и нашу культуру. И мы создаем такую новизну здесь, в Москве, - прокомментировал Вандерс свой проект. - Многие дизайнеры только занимаются будущим, без уважения к прошлому, и это печально, поскольку в результате каждый день теряется столько ценного. Поэтому я очень рад, что есть этот проект, который опирается на фундамент прошлого и реализуется сегодня».

Это не первое сотрудничество «Баркли» с ведущими дизайнерами современности: ранее интерьеры клубных домов разрабатывали такие звезды как Филипп Старк и Келли Хоппен. www.barkli.ru

Barkli Gallery
Barkli Gallery

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