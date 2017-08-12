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Потолки, усыпанные кристаллами Swarovski, минигольф на террасе, дизайнерская мебель, полы из мозаики и "древо жизни" в спа - у голландского дизайнера всегда найдется масса приемов, чтобы удивить отдыхающих!
На Майорке открылся новый отель сети Iberostar Grand Portals Nous, который стал первым интерьерным проектом известного голландского дизайнера Марселя Вандерса в Испании. В отеле 66 номеров, четыре пентхауза и пять тематических сьютов, а также ресторан с изысканной кухней, бар, спортивный зал с тренажерами и спа с сауной и комнатами для процедур и релаксации. Снаружи отеля - сады, бассейн с 30-метровым водопадом и бар.
Отель находится на первой береговой линии в живописной бухте с песчаным пляжем и лазурными водами, поэтому внутреннее пространство дизайнер решил наполнить светом и возухом. Для интерьеров и мебели он выбрал белый цвет и разбавил его яркими пятнами вроде традиционной для Испании мозаики, текстиля и золотой отделки.
Дизайн лобби сочетает в себе элементы традиционного для Майорки стиля с современными авангардными деталями.
Вдохновляясь живописной природой Майорки, Марсель Вандерс решил сделать пять тематических комнат, посвященных пяти чувствам. Heritage Suite создан для ценителей прекрасного: искусства и антиквариата. Naughty Suite - для натур страстных и жаждущих любви. Games Suite - для модной молодежи: фанатов продукции Apple, высоких технологий и ультрасовременного дизайна.
Визионерам, мечтателям и любителям посмотреть на звезды предназначается Stargazer Suite с тематическим звездным декором, потолком, усыпанным стразами Swarovski и настоящим телескопом, с помощью которого можно наблюдать по ночам за звездным небом! Ну а если ваша тема - это спа, вам прямая дорога в Spa Suite с его интерьерами, настраивающими на полную релаксацию и отдых.