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    12 августа 2017

    Первый проект Марселя Вандерса в Испании: пятизвездочный отель на Майорке

    Потолки, усыпанные кристаллами Swarovski, минигольф на террасе, дизайнерская мебель, полы из мозаики и "древо жизни" в спа - у голландского дизайнера всегда найдется масса приемов, чтобы удивить отдыхающих!

    Iberostar Grand Portals Nous

    На Майорке открылся новый отель сети Iberostar Grand Portals Nous, который стал первым интерьерным проектом известного голландского дизайнера Марселя Вандерса в Испании. В отеле 66 номеров, четыре пентхауза и пять тематических сьютов, а также ресторан с изысканной кухней, бар, спортивный зал с тренажерами и спа с сауной и комнатами для процедур и релаксации. Снаружи отеля - сады, бассейн с 30-метровым водопадом и бар.

    Отель находится на первой береговой линии в живописной бухте с песчаным пляжем и лазурными водами, поэтому внутреннее пространство дизайнер решил наполнить светом и возухом. Для интерьеров и мебели он выбрал белый цвет и разбавил его яркими пятнами вроде традиционной для Испании мозаики, текстиля и золотой отделки.

    Iberostar Grand Portals Nous

    Дизайн лобби сочетает в себе элементы традиционного для Майорки стиля с современными авангардными деталями.

    Вдохновляясь живописной природой Майорки, Марсель Вандерс решил сделать пять тематических комнат, посвященных пяти чувствам. Heritage Suite создан для ценителей прекрасного: искусства и антиквариата. Naughty Suite - для натур страстных и жаждущих любви. Games Suite - для модной молодежи: фанатов продукции Apple, высоких технологий и ультрасовременного дизайна.

    Визионерам, мечтателям и любителям посмотреть на звезды предназначается Stargazer Suite с тематическим звездным декором, потолком, усыпанным стразами Swarovski и настоящим телескопом, с помощью которого можно наблюдать по ночам за звездным небом! Ну а если ваша тема - это спа, вам прямая дорога в Spa Suite с его интерьерами, настраивающими на полную релаксацию и отдых.

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    • Марсель Вандерс оформил пятизвездочный отель на Майорке | галерея [1] фото [7]
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    Iberostar Grand Portals Nous

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