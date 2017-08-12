На Майорке открылся новый отель сети Iberostar Grand Portals Nous, который стал первым интерьерным проектом известного голландского дизайнера Марселя Вандерса в Испании. В отеле 66 номеров, четыре пентхауза и пять тематических сьютов, а также ресторан с изысканной кухней, бар, спортивный зал с тренажерами и спа с сауной и комнатами для процедур и релаксации. Снаружи отеля - сады, бассейн с 30-метровым водопадом и бар.

Отель находится на первой береговой линии в живописной бухте с песчаным пляжем и лазурными водами, поэтому внутреннее пространство дизайнер решил наполнить светом и возухом. Для интерьеров и мебели он выбрал белый цвет и разбавил его яркими пятнами вроде традиционной для Испании мозаики, текстиля и золотой отделки.