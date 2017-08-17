Марка Pantone выпустит цвет в честь певца Принца

Институт цвета Pantone (The Pantone Color Institute) объявил о выпуске особого фиолетового оттенка, чтобы почтить покойного музыканта Принца, которого поклонники прозвали «The Purple One».

«Фиолетовый был синонимом того, кем был и кем навсегда останется Принц. Невероятный творческий путь, который он прошел и наследие, которое он оставил будет жить вечно», – рассказал Трой Картер, менеджер певца.

Сценические костюмы Принца часто были фиолетового цвета. Pantone заявил, что официальный оттенок будет носить название «Love Symbol #2» и вдохновением для его выпуска послужило пианино Yamaha, с которым музыкант отправиться в последний тур.