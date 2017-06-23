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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

23 июня 2017Парфенова Татьяна

Мануфактура Rudolf Kampf выпустила коллекцию по эскизам 20-х гг XX века

Коллекция "Национальные традиции" выполнена в стиле рококо и украшена орнаментом из настоящего золота

Rudolf Kampf

Сервиз чайный "Национальные традиции" из 15 предметов, Rudolf Kampf

Любопытно, что этой уникальной коллекции вообще могло бы не быть.

В истории мануфактуры сохранилась запись об истории ее создания. Дизайн для чайного сервиза предложил сын одного из художников завода. Предложение не было принято, однако случилось так, что фабрику посетил один важный государственный деятель, который осмотрел эскизы и сказал, что с удовольствием бы приобрел такой сервиз для себя. В итоге посуда была выпущена, и высокопоставленное государственное лицо приобрело ее для своего дома.

В дальнейшем коллекция претерпела разные модификации и декоры, и многие влиятельные лица приобретали ее для своего интерьера. Так, например, один из сервизов этой серии, декорированный стаффажами из матового золота, снискал особое признание президента Чехии Томаша Гаррига Масарика.

Коллекция «Национальные традиции» выполнена в стиле рококо из настоящего твёрдого фарфора и украшена изящным орнаментом с использованием 24-каратного золота. Сегодня в неё входят чайные и столовые сервизы, тарелки и чайные пары в девяти декорах. Приобрести ее можно в бутиках Rudolf Kämpf. Полный список магазинов на сайте www. rudolfkampf.ru

Rudolf Kampf

Коллекция "Национальные традиции", Rudolf Kampf

Rudolf Kampf

Коллекция "Национальные традиции", Rudolf Kampf

Rudolf Kampf

Коллекция "Национальные традиции", Rudolf Kampf

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