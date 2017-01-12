Manders представляет: краски весны 2017 от Farrow & Ball

Уже в этом году компания Manders, знаменитая ассортиментом лучших декоративных материалов из стран Европы и Америки, радует нас весенней коллекцией красок от Farrow & Ball. Цветовая палитра, знаменующая весну 2017-го, сочетает в себе и выразительные оттенки, и по-английски сдержанные пастельные тона. Они легко впишутся как в самые современные, так и в классические интерьеры.

Визитной карточкой коллекции стали неожиданные и изысканные, но вечно актуальные цвета. Чистые оттенки Hay и All White позволяют смело расставлять яркие акценты в интерьере, не навредив ощущению умеренности и свежести обстановки.