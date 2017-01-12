Зима близко! Где снимали «Игру престолов»
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-10 Самые сексуальные дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

12 января 2017

Manders представляет: краски весны 2017 от Farrow & Ball

Краски и обои из новой весенней коллекции британцев Farrow & Ball можно приобрести в магазинах Manders

Уже в этом году компания Manders, знаменитая ассортиментом лучших декоративных материалов из стран Европы и Америки, радует нас весенней коллекцией красок от Farrow & Ball. Цветовая палитра, знаменующая весну 2017-го, сочетает в себе и выразительные оттенки, и по-английски сдержанные пастельные тона. Они легко впишутся как в самые современные, так и в классические интерьеры.

Визитной карточкой коллекции стали неожиданные и изысканные, но вечно актуальные цвета. Чистые оттенки Hay и All White позволяют смело расставлять яркие акценты в интерьере, не навредив ощущению умеренности и свежести обстановки.

Manders
Manders

Насыщенные Radicchio и Studio Green, на первый взгляд, кажутся довольно вызывающими. Но в сочетании с серыми и кремовыми оттенками привнесут естественность и спокойствие в атмосферу вашего интерьера.

Manders
Manders

Краски и обои от Farrow & Ball производятся в графстве Дорсет в Англии уже более 50 лет. С 2010 года бренд изготавливает краски исключительно на водной, а не на масляной основе. Так что высокое качество пигментов красок в сочетании с их экологичностью может только порадовать.

Необычный арт-отель имени ЧеховаДни открытых дверей в Международной Школе Дизайна

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ИменаВыбор звезды: Джейми Дрейк
ИнтерьерыНовый дом фотографа Стефана Жюльяра и журналиста Яна Филлипса
ИменаНовый ювелирный и часовой бутик Dior
НовостиНеобычный арт-отель имени Чехова

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Необычный арт-отель имени Чехова

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.