Manders представляет: краски весны 2017 от Farrow & Ball

Полная версия
Краски и обои из новой весенней коллекции британцев Farrow & Ball можно приобрести в магазинах Manders
Уже в этом году компания Manders, знаменитая ассортиментом лучших декоративных материалов из стран Европы и Америки, радует нас весенней коллекцией красок от Farrow & Ball. Цветовая палитра, знаменующая весну 2017-го, сочетает в себе и выразительные оттенки, и по-английски сдержанные пастельные тона. Они легко впишутся как в самые современные, так и в классические интерьеры.
Визитной карточкой коллекции стали неожиданные и изысканные, но вечно актуальные цвета. Чистые оттенки Hay и All White позволяют смело расставлять яркие акценты в интерьере, не навредив ощущению умеренности и свежести обстановки.
Насыщенные Radicchio и Studio Green, на первый взгляд, кажутся довольно вызывающими. Но в сочетании с серыми и кремовыми оттенками привнесут естественность и спокойствие в атмосферу вашего интерьера.
Краски и обои от Farrow & Ball производятся в графстве Дорсет в Англии уже более 50 лет. С 2010 года бренд изготавливает краски исключительно на водной, а не на масляной основе. Так что высокое качество пигментов красок в сочетании с их экологичностью может только порадовать.
ELLE рекомендует
Лучшее на Elle