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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 августа 2017

    Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

    Архитектурное бюро BIO представило прототип нового модульного дома

    Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

    Очередной «ДубльДом» Ивана Овчинникова и его бюро BIO – DD16 – это модульная конструкция, которая устойчива к любым экстремальным погодным условиям. Так же, как и предыдущие модели, он устанавливается всего за один день, а внутри уже есть не только все коммуникации (электричество, канализация, водопровод), но и готовый интерьер. В DD16 это кухня, двуспальная кровать, ванная с душем.

    Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

    Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и делают его визуально больше

    Благодаря деревянному каркасу, обшивке алюминиевыми листами и отделке из пенополиуретана дом получился очень легким, но при этом надежным: ему не страшен любой ливень и ветер. Конструкцию можно установить где угодно и даже использовать в качестве рыбацкого домика на воде или туристической стоянки.

    Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

    Кухня укомплектована столиком

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