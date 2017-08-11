Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

Полная версия
Архитектурное бюро BIO представило прототип нового модульного дома
Очередной «ДубльДом» Ивана Овчинникова и его бюро BIO – DD16 – это модульная конструкция, которая устойчива к любым экстремальным погодным условиям. Так же, как и предыдущие модели, он устанавливается всего за один день, а внутри уже есть не только все коммуникации (электричество, канализация, водопровод), но и готовый интерьер. В DD16 это кухня, двуспальная кровать, ванная с душем.
Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и делают его визуально больше
Благодаря деревянному каркасу, обшивке алюминиевыми листами и отделке из пенополиуретана дом получился очень легким, но при этом надежным: ему не страшен любой ливень и ветер. Конструкцию можно установить где угодно и даже использовать в качестве рыбацкого домика на воде или туристической стоянки.
Кухня укомплектована столиком