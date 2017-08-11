Мал, да удал: дом, готовый к любой непогоде

Очередной «ДубльДом» Ивана Овчинникова и его бюро BIO – DD16 – это модульная конструкция, которая устойчива к любым экстремальным погодным условиям. Так же, как и предыдущие модели, он устанавливается всего за один день, а внутри уже есть не только все коммуникации (электричество, канализация, водопровод), но и готовый интерьер. В DD16 это кухня, двуспальная кровать, ванная с душем.