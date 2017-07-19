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    19 июля 2017

    Мадонна приобрела за 7 млн долларов дом в Португалии

    Речь идет об особняке XVIII века в неомавританском стиле, который так нравится певице

    Мадонна

    Последние полгода Мадонна активно подыскивала недвижимость в Португалии. По слухам, она посмотрела несколько домов в Лиссабоне, в том числе дворец, который ранее принадлежал богатейшему человеку Португалии Антониу Шампалимо, а также несколько поместий на холмах Синтры. На одном из них - Quinta do Relogio - певица и остановила свой окончательный выбор.

    Мадонна приобрела дом в ПортугалииФОТОGetty

    Площадь дома составляет 1500 кв м: в нем четыре этажа, семь спален, три гостиные, пять ванных комнат, а из окон открывается великолепный вид на главные достопримечательности Синтры «Замок мавров» и усадьбу Кинта да Регалейра. Кроме того в поместье есть роскошный тенистый сад с озером, фонтанами, бассейном и редкими растениями - идеальный вариант для жизни с детьми!

    Мадонна приобрела дом в Португалии

    Новый дом расположен на холмах Синтры близ Лиссабона, недалеко от футбольного клуба, где тренируется сын Мадонны Дэвид

    ФОТОGetty
    Мадонна приобрела дом в ПортугалииФОТОGetty
    Мадонна приобрела дом в Португалии

    На стене дома надпись по-арабски: "Нет победителя кроме Бога" - девиз династии Насридов, королей Гранады

    ФОТОGetty

    Помимо любви к Португалии, ее природе и кухне у Мадонны есть и другие причины для приобретения в этой стране недвижимости. По слухам, у первицы роман с 30-летней звездой модельного бизнеса Кевином Сэмпайо, который живет в Лиссабоне. А кроме того 11-летний приемный сын Мадонны Дэвид увлекается футболом и тренируется в юниорской секции португальского клуба «Бенфика». Таблоиды сообщают, что певица серьезно намерена переехать жить в Португалию и уже вела переговоры об устройстве своих детей в местные школы.

    Мадонна приобрела дом в Португалии

    Мадонна часто бывает в Португалии и выкладывает в своем Instagram фото из путешествий.

    Мадонна приобрела дом в Португалии

    Мадонна во время одной из поездок по Португалии

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