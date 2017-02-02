13 февраля - 26 марта

В МАММ откроется ретроспективная выставка Игоря Мухина, фотографа и преподавателя Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Выставка приурочена к 55-летию фотографа. На ней будут показаны как культовые, так и новые работы Игоря. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ул. Остоженка, 15.

До 12 марта

«Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний» — первая в России крупномасштабная выставка работ грузинских художников, которая развернулась на трех этажах Отдела личных коллекций ГМИИ им. Пушкина. Особый раздел выставки посвящен театрально-декорационной графике. ГМИИ им. Пушкина, Отдел личных коллекций, ул. Волхонка, 10.

До 31 марта

Выставка посвящена одному из крупнейших художественных собраний России, которое более ста лет принадлежало династии князей Юсуповых. На выставке представлена небольшая часть французского раздела коллекции — всего 27 работ. СПб., Юсуповский дворец, наб. р. Мойки, 94.

«Геометрия настоящего». Проект, состоящий из звуковых инсталляций, музыкальных перформансов, лекций по исследованию звука и мастер-классов, по случаю которого всего на неделю откроются двери бывшей ГЭС-2. V-A-C Foundation, ГЭС-2, Болотная наб., 15. 20–27 февраля.

«Мир — театр. Архитектура и сценография в России». Макеты, архивные фотографии, костюмы, планы, зарисовки фасадов позволят воссоздать в выставочном пространстве особенности театральной архитектуры и сценографии. Музей архитектуры им. А.В. Щусева, ул. Воздвиженка, 5/25. До 19 марта.

«Непарадный портрет. Искусство XX века». Художественные эксперименты, малоизвестные и незаконченные работы Бакста, Сомова, Малевича, Татлина, Пивоварова и других русских художников. ВДНХ, павильон № 59 «Зерно». До 5 марта.

«Береста на века». Более двухсот предметов из бересты, самые древние из которых датируются 3-м тысячелетием до н.э. Центральное место на выставке занимают реконструкции берестяных лодок по аутентичным технологиям Старого и Нового Cвета. Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57. До 12 марта.