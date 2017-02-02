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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

02 февраля 2017ЖУРНАЛ DECORATION №11 февраль

Лучшие выставки февраля

Выбор ELLE Decoration

Ретроспективная выставка Игоря Мухина

13 февраля - 26 марта

Выставки февраля

В МАММ откроется ретроспективная выставка Игоря Мухина, фотографа и преподавателя Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Выставка приурочена к 55-летию фотографа. На ней будут показаны как культовые, так и новые работы Игоря. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ул. Остоженка, 15.

«Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний»

До 12 марта

Выставки февраля

«Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний» — первая в России крупномасштабная выставка работ грузинских художников, которая развернулась на трех этажах Отдела личных коллекций ГМИИ им. Пушкина. Особый раздел выставки посвящен театрально-декорационной графике. ГМИИ им. Пушкина, Отдел личных коллекций, ул. Волхонка, 10.

«Мир русского дворянства. Французское искусство XVIII–XIX веков из собрания князей Юсуповых в Эрмитаже»

До 31 марта

Выставки февраля

Выставка посвящена одному из крупнейших художественных собраний России, которое более ста лет принадлежало династии князей Юсуповых. На выставке представлена небольшая часть французского раздела коллекции — всего 27 работ. СПб., Юсуповский дворец, наб. р. Мойки, 94.

А также:

«Геометрия настоящего». Проект, состоящий из звуковых инсталляций, музыкальных перформансов, лекций по исследованию звука и мастер-классов, по случаю которого всего на неделю откроются двери бывшей ГЭС-2. V-A-C Foundation, ГЭС-2, Болотная наб., 15. 20–27 февраля.

«Мир — театр. Архитектура и сценография в России». Макеты, архивные фотографии, костюмы, планы, зарисовки фасадов позволят воссоздать в выставочном пространстве особенности театральной архитектуры и сценографии. Музей архитектуры им. А.В. Щусева, ул. Воздвиженка, 5/25. До 19 марта.

«Непарадный портрет. Искусство XX века». Художественные эксперименты, малоизвестные и незаконченные работы Бакста, Сомова, Малевича, Татлина, Пивоварова и других русских художников. ВДНХ, павильон № 59 «Зерно». До 5 марта.

«Береста на века». Более двухсот предметов из бересты, самые древние из которых датируются 3-м тысячелетием до н.э. Центральное место на выставке занимают реконструкции берестяных лодок по аутентичным технологиям Старого и Нового Cвета. Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57. До 12 марта.

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