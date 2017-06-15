Лучшие книги о дизайне

Organic Design: Products Inspired by Nature

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Какие идеи дизайнеры заимствуют у природы? Авторы альбома проштудировали последние коллекции мебели, светильников и посуды в поисках самых ярких примеров. Это люстры, имитирующие жуков-светлячков, стулья с каркасом, напоминающим рыбий хребет, фарфоровые вазы в форме луковиц. Фото сопровождают эскизы, иллюстрирующие ход мыслей их создателей. (4) SendPoints, 2016. Книжный магазин музея «Гараж», 5980 руб.

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Сool Off! The Pool Book

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Новый альбом издательства Braun посвящен наиболее масштабным и вдохновляющим проектам бассейнов от известных архитекторов. Авторы гарантируют полное погружение в тему, охватив самые разные направления: Грецию, Испанию, Коста-Рику, Калифорнию. При строительстве архитекторы учитывают как особенности местной архитектуры, так и климат. (1) Sibylle Kramer. Braun, 2017. Магазин «Москва», 3080 руб.

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«Архитектор Уборевич-Боровский»

ФОТО Глеб Кордовский

Издательство Tatlin пополнило свою серию об известных российских архитектурных бюро новым сборником, рассказывающим о мастерской Бориса Уборевича-Боровского. «На архитекторе сегодня лежат не только сугубо градостроительные, но и важные социальные задачи», — комментирует свои последние работы глава ub.design. (3) Борис Уборевич-Боровский, Даниил Ширяев, Татьяна Кубенская. Tatlin, 2016. Магазин «Москва», 1770 руб.

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New Small Garden

ФОТО Глеб Кордовский

Целых два года ландшафтный дизайнер Ноэль Кинсбери вместе с фотографом Мааке де Риддер провели в разъездах, снимая самые живописные маленькие сады. Для этой книги они запечатлели пятьдесят таких мини-ландшафтов. Сборник, ставший результатом этой работы, призван вдохновить вас на создание собственного «оазиса». (2) Noel Kingsbury, Maayke de Ridder. Frances Lincoln Limited Publishers, 2016. Магазин «Москва», 2140 руб.