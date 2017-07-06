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    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    06 июля 2017

    Лучшие книги о дизайне: новинки месяца

    Главные новинки июля

    Fabulous Furniture

    Мебельные трансформеры, футуристические светильники необычных форм и силуэтов, столы и стулья с перфорацией и инкрустациями — при создании всех этих объектов их авторы экспериментируют с новейшими материалами, включая синтетические. В альбоме — подборка для тех, кто ищет именно нестандартные идеи и решения. (1) Alice Chen, Karena Xu. ArtPower International Publishing Co. Книжный магазин музея «Гараж», 6150 руб.

    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский
    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский

    A Beautiful Mess: Celebrating the New Eclectism

    По мнению журналистки Клэр Бингэм, до недавнего времени нашей коллеги из английского ELLE Decoration, популярность скандинавских интерьеров в прошлом. «На смену их аскетизму приходят эклектичные пространства, наполненные жизнью и прекрасным хаосом», — комментирует она. В этом альбоме Клэр собрала самые вдохновляющие с ее точки зрения проекты, поддерживающие этот тренд. (4) Claire Bingham. teNeues. Книжный магазин музея «Гараж», 4720 руб.

    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский
    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский

    Evergreen. Living with Plants

    «Зеленые» стены все чаще вырастают в современных гостиных и ванных комнатах, на эксплуатируемых кровлях разбивают сады и строят террасы с живыми деревьями и кустами. В этом альбоме собрано множество примеров успешного соседства человека и природы и даются инструкции по выбору самых подходящих для этих целей растений. (2) Gestalten. Книжный магазин музея «Гараж», 5540 руб.

    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский
    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский

    Botanical Style

    В разгар лета авторы альбома предлагают подумать, как его продлить в условиях городской квартиры, используя декораторские приемы. Для этих целей подойдут вырезки из винтажных ботанических атласов, фарфор с изображением полевых трав и цветов, аксессуары из природных материалов. Полный перечень — под обложкой. (3) Inspirational Decorating with Nature, Plants and Florals. Selina Lake. Ryland Peters & Small. Книжный магазин музея «Гараж», 2410 руб.

    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский
    Лучшие книги о дизайнеФОТОГлеб Кордовский

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