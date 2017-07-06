Лучшие книги о дизайне: новинки месяца

Fabulous Furniture

Мебельные трансформеры, футуристические светильники необычных форм и силуэтов, столы и стулья с перфорацией и инкрустациями — при создании всех этих объектов их авторы экспериментируют с новейшими материалами, включая синтетические. В альбоме — подборка для тех, кто ищет именно нестандартные идеи и решения. (1) Alice Chen, Karena Xu. ArtPower International Publishing Co. Книжный магазин музея «Гараж», 6150 руб.

ФОТО Глеб Кордовский

ФОТО Глеб Кордовский

A Beautiful Mess: Celebrating the New Eclectism

По мнению журналистки Клэр Бингэм, до недавнего времени нашей коллеги из английского ELLE Decoration, популярность скандинавских интерьеров в прошлом. «На смену их аскетизму приходят эклектичные пространства, наполненные жизнью и прекрасным хаосом», — комментирует она. В этом альбоме Клэр собрала самые вдохновляющие с ее точки зрения проекты, поддерживающие этот тренд. (4) Claire Bingham. teNeues. Книжный магазин музея «Гараж», 4720 руб.

ФОТО Глеб Кордовский

ФОТО Глеб Кордовский

Evergreen. Living with Plants

«Зеленые» стены все чаще вырастают в современных гостиных и ванных комнатах, на эксплуатируемых кровлях разбивают сады и строят террасы с живыми деревьями и кустами. В этом альбоме собрано множество примеров успешного соседства человека и природы и даются инструкции по выбору самых подходящих для этих целей растений. (2) Gestalten. Книжный магазин музея «Гараж», 5540 руб.

ФОТО Глеб Кордовский

ФОТО Глеб Кордовский

Botanical Style

В разгар лета авторы альбома предлагают подумать, как его продлить в условиях городской квартиры, используя декораторские приемы. Для этих целей подойдут вырезки из винтажных ботанических атласов, фарфор с изображением полевых трав и цветов, аксессуары из природных материалов. Полный перечень — под обложкой. (3) Inspirational Decorating with Nature, Plants and Florals. Selina Lake. Ryland Peters & Small. Книжный магазин музея «Гараж», 2410 руб.

ФОТО Глеб Кордовский