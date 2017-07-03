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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    03 июля 2017Фурсова Ольга

    Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума

    Чешский производитель стекла Lasvit сделал коллаборацию с японским архитектором Кенго Кума

    Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума

    Чешский производитель стекла, прославившийся своими успешными проектами, созданными в сотрудничестве с лучшими мировыми архитекторами и дизайнерами, презентовал линию, разработанную совместно с японским архитектором Конго Кума. В серии подвесных светильников Yakisugi простые геометрические формы сочетаются с необычными органическими текстурами. Вместо традиционных форм для выдувания была использована сухая древесина, обработанная в древней японской технике, на которую выливалось расплавленное стекло. Благодаря этому дизайнерам удалось создать неповторимый природный узор плафонов.

    Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума
    Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума
    Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума
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