Lasvit сделал коллаборацию с архитектором Кенго Кума

Чешский производитель стекла, прославившийся своими успешными проектами, созданными в сотрудничестве с лучшими мировыми архитекторами и дизайнерами, презентовал линию, разработанную совместно с японским архитектором Конго Кума. В серии подвесных светильников Yakisugi простые геометрические формы сочетаются с необычными органическими текстурами. Вместо традиционных форм для выдувания была использована сухая древесина, обработанная в древней японской технике, на которую выливалось расплавленное стекло. Благодаря этому дизайнерам удалось создать неповторимый природный узор плафонов.