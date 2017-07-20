ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    20 июля 2017Фурсова Ольга

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    На Никольской улице откроется ресторан Ladurée

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал Castiglione

    22 июля рядом с Красной площадью откроется первый ресторан Ladurée в России. Внутри – бутик с ассортиментом на вынос и 3 зала со столиками на 100 посадочных мест: Zuber, Castiglione и VIP. В меню завтраки, салаты, закуски, основные блюда, десерты, венская выпечка и безалкогольные напитки. За кухню отвечает шеф-повар Джереми Делаваль (Jeremie Delaval), который переехал жить и работать в Россию специально для Ladurée

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал Castiglione

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал Castiglione

    «После успеха кондитерской Ladurée на Малой Бронной мы готовы открыть москвичам и гостям столицы не только десерты легендарного кондитерского дома, но и классическую французскую кухню от Ladurée. Мы уверены, что ресторан Ladurée, который мы открываем в самом сердце исторического центра, в двух шагах от Красной площади, станет уникальным местом в Москве. Он одновременно отличается удачным местоположением, потрясающим интерьером и высочайшим исполнением блюд. Русская и французская культура тесно переплетаются на протяжении нескольких веков, и наша цель - открыть мир французской гастрономии в ее лучшем виде максимально широкому кругу москвичей. Именно поэтому мы постарались сделать цены умеренными на фоне других московских ресторанов соответствующего уровня», - поделился Айсель Трудел, эксклюзивный партнер Ladurée в России.

    Ladurée открывает первый ресторан в РоссииLadurée открывает первый ресторан в России

    Интерьер ресторана также разнообразен и изыскан, как и меню. Потолок ресторана украшают изящные хрустальные люстры ручной работы, приобретенные на антикварном аукционе. Столешницы в залах Zuber и VIP выполнены из каррарского мрамора. Зал Zuber украшает красочное панно ручной росписи. А чашки, блюдца и тарелки из лиможского фарфора высочайшего качества выполнены специально для Ladurée знаменитой фабрикой Bernardaud.

    Адрес ресторана Ladurée: Никольская ул., 5/1, стр. 3

    Ежедневно с 08:30 до 00:00.

    Возможно забронировать стол по телефону: (499) 678 0882.

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал VIP

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал VIP

    Ladurée открывает первый ресторан в России
    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал Zuber

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Зал Zuber

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Коллекционная коробочка "Русский букет"

    Ladurée открывает первый ресторан в России

    Коллекционная коробочка "Русский букет"

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз