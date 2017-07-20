Ladurée открывает первый ресторан в России

22 июля рядом с Красной площадью откроется первый ресторан Ladurée в России. Внутри – бутик с ассортиментом на вынос и 3 зала со столиками на 100 посадочных мест: Zuber, Castiglione и VIP. В меню завтраки, салаты, закуски, основные блюда, десерты, венская выпечка и безалкогольные напитки. За кухню отвечает шеф-повар Джереми Делаваль (Jeremie Delaval), который переехал жить и работать в Россию специально для Ladurée

«После успеха кондитерской Ladurée на Малой Бронной мы готовы открыть москвичам и гостям столицы не только десерты легендарного кондитерского дома, но и классическую французскую кухню от Ladurée. Мы уверены, что ресторан Ladurée, который мы открываем в самом сердце исторического центра, в двух шагах от Красной площади, станет уникальным местом в Москве. Он одновременно отличается удачным местоположением, потрясающим интерьером и высочайшим исполнением блюд. Русская и французская культура тесно переплетаются на протяжении нескольких веков, и наша цель - открыть мир французской гастрономии в ее лучшем виде максимально широкому кругу москвичей. Именно поэтому мы постарались сделать цены умеренными на фоне других московских ресторанов соответствующего уровня», - поделился Айсель Трудел, эксклюзивный партнер Ladurée в России.