Компания Westwing разработала первую собственную коллекцию Westwing Basics

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В нее вошли базовые предметы, которые лягут в основу любого стильного интерьера
После пяти успешных лет работы Westwing.ru компания представила свою первую авторскую коллекцию предметов для дома Westwing Basics. Бокалы из хрусталя, тарелки, фоторамки, полотенца, вазы, свечи, коробки для хранения и вешалки для одежды – в ней найдется все необходимое для создания уюта в вашем доме.
Посуда Westwing Basics изготовлена из высококачественного костяного фарфора. Изделия отличаются простыми линиями, гладкой, приятной на ощупь текстурой и блеском. Классическая и в тоже время современная, эта коллекция идеально подойдет для сервировки семейного ужина и посиделок с друзьями.
Игристое шампанское, терпкое вино или виски – в коллекции Westwing Basics найдется подходящий бокал под любой напиток. Бокалы изготовлены из прочного, но при этом тонкого хрусталя. Базовый набор бокалов станет идеальным подарком на свадьбу, новоселье или просто дополнением к вашему сервизу.
В базовый набор столовых приборов входят: нож, вилка, ложка, чайная ложка и десертная вилка - пять «предметов первой необходимости» для любой трапезы. Все приборы изготовлены из нержавеющей стали, отличаются привлекательным дизайном и отличной эргономикой.
Стильные фонари и свечи из новой коллекции Westwing Basics будут радовать глаз и создавать уютную атмосферу в любое время года. Фонари выполнены из нержавеющей стали как снаружи, так и изнутри. А свечи в белом и сером цвете в пишутся в любой интерьер.
Фоторамки — хранители воспоминаний. Дизайнеры позаботились, чтобы они выглядели стильно и при этом не отвлекали внимания от фотографий. В Westwing Basics вы найдете серебряные и деревянные рамки: повесить на стену или поставить на консоль – решение за вами! www.westwing.ru
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