Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли

Дизайнер Альфредо Хаберли в мастерской

Дизайнер Альфредо Хаберли сейчас живет в Цюрихе, но родился в Буэнос-Айресе. «Мы переехали в Швейцарию с родителями в 1970-х, - рассказывает он. - Здесь же я получил образование в Высшей школе дизайна и открыл собственную студию». Хаберли - дизайнер широкого профиля. Он разрабатывает мебель, ковры, текстиль, обувь, ювелирные украшения... Какое-то время жил в США, по приглашению Siеmens работал в Нью-Йорке. В его портфолио проекты для марок Moroso, СlassiCon, Vitra, Driade, Edra, Alias, Volvo, BMW, Kvadrat, Cappellini, Luceplan, Camper, BD Barcelona Design. Премьера 2017 года - коллекция фарфора для немецкой компании Fürstenberg.



Сервиз Fluen, Fürstenberg. Белая версия

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Сервиз Fluen, Fürstenberg. Цветная версия Сервиз Fluen, Fürstenberg. Цветная версия

Новая коллекция Fluen была показана широкой публике в рамках международной выставки дизайна Maison&Objet. Автор лично представлял ее на стенде, демонстрируя новые модели. В коллекцию вошли чашки и кружки, блюдца, чайник, сливочник, стаканы. Особое внимание привлекают тарелки разного диаметра, которые можно по-разному комбинировать между собой, каждый раз получая новый результат! Это настоящая находка для яркой дизайнерской сервировки. Дизайнер выбрал необычное колористическое решение: в цветной версии тарелки украшает декор, в котором один цвет плавно переходит в другой и акцентирован золотом. Как составленные вместе в стопки, так и по отдельности, эти тарелки неизменно приковывают к себе взгляд.

Дизайнер Альфредо Хаберли в мастерской

Как описывает коллекцию сам автор, «Fluen — это плавность линий и изменчивость форм». В основе концепции — стремление к упрощению. «Мы намеренно отказались от сложных форм и излишнего украшательства, - рассказывает дизайнер. - Любителям минимализма особенно понравится аскетичная белая версия. Но лично мне симпатичны и цветные сеты - Shifting Color (в пастельных тонах, с добавлением золота) и Fine Lines в теплой коричневой гамме».



Сервиз Fluen, Fürstenberg

Сервиз Fluen, Fürstenberg