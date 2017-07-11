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    11 июля 2017

    Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли

    Сервиз Fluen - новинка немецкой фабрики Fürstenberg

    Коллекция фарфора

    Дизайнер Альфредо Хаберли в мастерской

    Дизайнер Альфредо Хаберли сейчас живет в Цюрихе, но родился в Буэнос-Айресе. «Мы переехали в Швейцарию с родителями в 1970-х, - рассказывает он. - Здесь же я получил образование в Высшей школе дизайна и открыл собственную студию». Хаберли - дизайнер широкого профиля. Он разрабатывает мебель, ковры, текстиль, обувь, ювелирные украшения... Какое-то время жил в США, по приглашению Siеmens работал в Нью-Йорке. В его портфолио проекты для марок Moroso, СlassiCon, Vitra, Driade, Edra, Alias, Volvo, BMW, Kvadrat, Cappellini, Luceplan, Camper, BD Barcelona Design. Премьера 2017 года - коллекция фарфора для немецкой компании Fürstenberg.


    Коллекция фарфора

    Сервиз Fluen, Fürstenberg. Белая версия

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    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [1] фото [2]
    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [1] фото [1]

    Сервиз Fluen, Fürstenberg. Цветная версия

    Сервиз Fluen, Fürstenberg. Цветная версия

    Новая коллекция Fluen была показана широкой публике в рамках международной выставки дизайна Maison&Objet. Автор лично представлял ее на стенде, демонстрируя новые модели. В коллекцию вошли чашки и кружки, блюдца, чайник, сливочник, стаканы. Особое внимание привлекают тарелки разного диаметра, которые можно по-разному комбинировать между собой, каждый раз получая новый результат! Это настоящая находка для яркой дизайнерской сервировки. Дизайнер выбрал необычное колористическое решение: в цветной версии тарелки украшает декор, в котором один цвет плавно переходит в другой и акцентирован золотом. Как составленные вместе в стопки, так и по отдельности, эти тарелки неизменно приковывают к себе взгляд.

    Коллекция фарфора

    Дизайнер Альфредо Хаберли в мастерской

    Как описывает коллекцию сам автор, «Fluen — это плавность линий и изменчивость форм». В основе концепции — стремление к упрощению. «Мы намеренно отказались от сложных форм и излишнего украшательства, - рассказывает дизайнер. - Любителям минимализма особенно понравится аскетичная белая версия. Но лично мне симпатичны и цветные сеты - Shifting Color (в пастельных тонах, с добавлением золота) и Fine Lines в теплой коричневой гамме».


    Коллекция фарфора

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

    Коллекция фарфора

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

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    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [2] фото [4]
    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [2] фото [1]
    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [2] фото [2]
    • Коллекция фарфора дизайнера Альфредо Хаберли | галерея [2] фото [3]

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

    Сервиз Fluen, Fürstenberg

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