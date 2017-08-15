Кофебрейк: стильный кофейный набор от Тома Диксона

Хорошая новость для заядлых кофеманов! Английский дизайнер Том Диксон разработал для любителей кофе коллекцию посуды Brew, которая превратит традиционный кофебрейк в настоящую кофейную церемонию! В набор входят кофеварки, турки, кофейные чашки, молочник, поднос, мороженица со специальной ложечкой, блюдо для кексов - словом все необходимое для того, чтобы сделать процесс распития любимого напитка незабываемым ритуалом. Все приборы выполнены из нержавеющей стали, тонированной снаружи под медь. Дизайн навеян ар-деко.