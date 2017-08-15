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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    15 августа 2017

    Кофебрейк: стильный кофейный набор от Тома Диксона

    Приборы из новой коллекции Brew в стиле ар-деко выполнены из нержавеющей стали и тонированы под медь.

    Tom Dixon's BREW coffeeware
    Tom Dixon's BREW coffeeware

    Хорошая новость для заядлых кофеманов! Английский дизайнер Том Диксон разработал для любителей кофе коллекцию посуды Brew, которая превратит традиционный кофебрейк в настоящую кофейную церемонию! В набор входят кофеварки, турки, кофейные чашки, молочник, поднос, мороженица со специальной ложечкой, блюдо для кексов - словом все необходимое для того, чтобы сделать процесс распития любимого напитка незабываемым ритуалом. Все приборы выполнены из нержавеющей стали, тонированной снаружи под медь. Дизайн навеян ар-деко.

    Tom Dixon's BREW coffeeware

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