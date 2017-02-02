Кинопоказы в Третьяковской галерее

В программе два ретроспективных цикла – «Imago Dei: евангельская иконография в итальянском кино» и «Cinematographia Franciscana».Кинопрограмма к выставке дает возможность заинтересованному зрителю проследить на киноэкране эволюцию образов, сложившихся в художественной традиции итальянского изобразительного искусства. Ключевая тема ретроспективы «Imago Dei» – влияние итальянской иконографии эпохи Возрождения и барокко на изобразительное решение фильмов на евангельские сюжеты, созданных в Италии в XX веке. Цикл «Cinematographia Franciscana» прослеживает эволюцию сложившегося на протяжении веков образа Святого Франциска в изобразительном искусстве уже на экране.

3 февраля, пятница. 19:00

Христос / Cristo

Италия. 1916 год. 80 мин.

Режиссер Джулио Антоморо

Авторы сценария: Игнацио Лупи, Фаусто Сальватори, Морис В. Сэмюэл

Оператор Ренато Картони

В фильме снимались: Альберто Паскуали, Амлето Новелли, Леда Ги

Музыкальное сопровождение – Филипп Чельцов.

В фильме три главы. Первая рассказывает о рождении и первых днях жизни Христа до бегства в Египет. Вторая изображает жизнь Иисуса среди людей до триумфального входа в Иерусалим. Последняя посвящена Страстям, Смерти и Воскресению Христа.

7 февраля, вторник. 19:00

Богородица / Mater Dei

Италия. 1950 год. 80 мин.

Режиссер и автор сценария Эмилио Кордеро

Оператор Эдуардо Ламберти

В фильме снимались: Джордо Константини, Мириам де Майо, Анна Мария Альяни, Бьянка Дориа, Джулио Кали, Орландо Баралла, Ида Браччи Дорати

Сценарий картины основан на трудах итальянского священника и мыслителя Джакомо Альберионе (1884–1971).

9 февраля, четверг. 19:00

Понтий Пилат / Ponzio Pilato

Италия, Франция. 1962 год. 95 мин.

Режиссер Жан Паоло Каллегари, Ирвинг Рэппер

Авторы сценария: Джино Де Сантис, Оресте Бьянколи, Джан Паоло Каллигари

Оператор Массимо Далламано

В фильме снимались: Жан Маре, Джинни Крэйн, Бэйзил Рэтбоун, Джон Дрю Бэрримор, Летиция Роман, Риккардо Гарроне, Ливио Лоренцон, Джанни Гарко, Роже Тревиль, Массимо Серато

Пеплум о древнем Иерусалиме во времена правления Тиберия. В основу сценария положен сюжет Евангелия от Иоанна.

10 февраля, пятница. 19:00

Евангелие от Матфея / ll Vangelo secondo Matteo

Италия, Франция. 1964 год. 137 мин.

Режиссер и автор сценария Пьер Паоло Пазолини

Оператор Тонино Деллим Колли

В фильме снимались: Энрике Иразоки, Маргерита Карузо, Сюзанна Пазолини, Марчелло Моранте, Марио Сократе, Сеттимо Ди Порто, Отелло, Ферруччо Нуччо, Джакомо Моранте, Альфонсо Гатто

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1964)

Фильм Пазолини представляет Христа как пролетарского оратора, сообщающего людям «благую весть» о всеобщем равенстве. В фильме приняли участие непрофессиональные актеры.

14 февраля, вторник. 19:00

Мессия / Il Messia

Италия, Франция. 1975 год. 140 мин.

Режиссер Роберто Росселлини

Авторы сценария: Сильвия Д’Амико Бендико, Роберто Росселлини, Жан Груо

Оператор Марио Монтуори

В фильме снимались: Пьер Мария Росси, Мита Унгаро, Карлуш ди Карвалью, Фаусто Ди Белла, Вернон Добчефф, Антонелла Фазано, Жан Мартен, Тони Уччи

Последняя художественная картина Роберто Росселлини, великого мастера мирового кинематографа, рассказывает историю жизни Иисуса Христа.

15 февраля, среда. 19:00

Вор / Il ladrone,

Италия – Франция. 1979 год. 111 мин.

Режиссер Паскуале Феста Кампаниле

Авторы сценария: Ренато Гиотто, Оттавио Джемма, Сантино Спарта, Cтефано Убецио, Паскуале Феста Кампаниле

Оператор: Джанкарло Феррандо

В фильме снимались: Энрико Монтезано, Эдвиж Фенек, Бернадетт Лафон, Сара Франкетти, Сузанна Мартинкова, Даниэле Варгас, Анна Орсо, Ауретта Гей, Энцо Робутти, Клаудио Кассинелли.

Вор Калеб из Галилеи овладел мастерством колдовства. Увидев как Иисус превращает воду в вино, Калеб пытается разоблачить Мессию. Потерпев неудачу, он оказывается вместе с Иисусом на вершине Голгофы.

17 февраля, пятница. 19:00

Дорога, дорога / Camminacammina

Италия. 1983 год. 171 мин.

Режиссер и автор сценария Эрмано Ольми

Операторы: Джианни Маддалени, Эрмано Ольми

В фильме снимались: Джованни Спинелли, Джулио Парадизи, Альберто Фумагалли

Однажды ночью, наблюдая за небом с развалин храма, священник и астроном внезапно увидели яркий свет. Это явление они истолковали как знак пришествия Спасителя. Вместе с жителями города они пускаются в путь, чтобы поклониться и преподнести дары новорожденному Христу.

19 февраля, воскресенье. 13:00

Деяния Апостолов / Atti degli apostoli

Италия – Франция – Испания – Западная Германия – Тунис. 1969 год. 342 мин. (5 ТВ серий)

Режиссер Роберто Росселлини

Авторы сценария: Витторио Боничелли, Роберто Росселлини, Лучано Скаффа, Жан-Доминик де ла Рошефуко

Оператор: Марио Фьоретти

В фильме снимались: Эдоардо Торричелла, Жак Дамур, Ренцо Росси, Джузеппе Маннаджуоло, Мохамед Кука, Ридха Брадай, Ридха Миссоуме, Хеди Новира, Хоусин Зигнани, Мохмамед Ктари.

Вторая работа Роберто Росселлини для итальянского ТВ.

Снятая по мотивам книг Нового Завета картина повествует о первых тридцати годах после смерти и воскрешения Иисуса Христа.

21 февраля, вторник. 19:00

Св. Франциск – бедняк из Ассизи / San Francesco il poverello d'Assisi

Италия. 1911 год. 15 мин.

Режиссер Энрико Гуаццони

Автор сценария Контесса Салимей

В фильме снимались: Италия Альмиранте-Манзини, Эмилио Гионе, Фернанда Негри Пугет

Первая попытка воплощения образа Франциска Ассизского в мировом кинематографе.

Франциск, менестрель Божий / Francesco,giullarediDio

Италия. 1950 год. 87 мин.

Режиссер Роберто Росселлини

Авторы сценария: Федерико Феллини, Феликс Морлион, Антонио Лисандрини, Брунелло Ронди, Роберто Росселлини

Оператор Отелло Мартелли

В фильме снимались: Альдо Фабрици, Джанфранко Беллини, Роберто Соррентино

Cценарий фильма, написанный Роберто Росселлини в соавторстве с Федерико Феллини, основан на книге «Цветочки Франциска Ассизского» и охватывает ряд эпизодов жизни святого Франциска Ассизского начиная с его возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства францисканцев, до момента, когда святой и его последователи покидают часовню Санта-Мария-дельи-Анджели и отправляются проповедовать.

23 февраля, четверг. 19:00

Птицы большие и малые / Uccellacci e uccellini

Италия. 1966 год. 89 мин.

Режиссер Пьер Паоло Пазолини

Авторы сценария: Пьер Паоло Пазолини, Данте Ферретти

Операторы: Марио Бернардо, Тонино Делли Колли

В фильме снимались: Тото, Ниннето Даволли, Феми Бенусси, Умберто Бевилакуа, Ренато Капонья

Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (1966)

Отец и сын бредут по дороге в неизвестном направлении. Встретив говорящего ворона-философа, они оказываются в Средневековье. По заданию Франциска Ассизского им предстоит обратить в христианство всех птиц земных.

25 февраля, суббота. 19:00

Франциск Ассизский / Francesco d'Assisi

Италия. 1966 год. 134 мин.

Режиссер Лилиана Кавани

Авторы сценария: Лилиана Кавани, Туллио Пинелли

Оператор Джузеппе Руццолини

В фильме снимались: Лу Кастель, Джанкарло Сбраджа, Мария Грация Марискалчи, Мино Беллеи, Марселло Формика, Роберто Ди Массимо, Джампьеро Фрондини

Телевизионная картина, в которой Франциск Ассизский предстает как бунтарь и глашатай идей, близких интеллектуалам 1960-х годов, стала первым опытом Лилианы Кавани в художественном кино.

26 февраля, воскресенье. 19:00

Брат Солнце, сестра Луна / Fratello sole, sorella luna

Италия, Великобритания. 1972 год. 135 мин.

Режиссер Франко Дзеффирелли

Авторы сценария: Сузо Чекки Д'Амико, Франко Дзеффирелли, Лина Вертмюллер

Оператор Эннио Гварньери

В фильме снимались: Грэм Фолкнер, Джуди Боукер, Ли Лоусон, Кеннет Крэнэм, Ли Монтегю, Валентина Кортезе, Алек Гиннесс

Рассказ о юности святого Франциска Ассизского, вступившего в конфликт с догматами католической церкви и самим Папой.

28 февраля, вторник. 19:00

Франциск / Francesco

Италия, ФРГ. 1989 год. 157 мин.

Режиссер Лилиана Кавани

Авторы сценария: Лилиана Кавани, Роберта Маццони

Операторы: Джузеппе Ланчи, Эннио Гуарньери

В фильме снимались: Мики Рурк, Хелена Бонхэм Картер, Андреа Ферреоль, Марио Адорф, Фабио Буссотти, Паоло Пройетти, Паоло Боначелли, Ханс Цишлер, Хайнер Лаутербах, Петер Берлинг

Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (1989)

После смерти Франциска Ассизского его последователи собираются вместе, чтобы рассказать о его служении и о той удивительной роли, которую святой сыграл в жизни каждого из них.

Место проведения: Конференц-зал и лекционный зал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Лаврушинский переулок, 12 (конференц-зал); Малый Толмачевский переулок, 6 (лекционный зал).

Фильмы демонстрируются на итальянском языке с синхронным переводом на русский язык.

Вход в зал по бесплатным билетам, выдаваемым за 30 минут до начала показа.

www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/it/ www.tretyakov.ru