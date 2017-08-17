Владелец компании de Gournay Клод Сесил Гурне позирует фотографу на диване рядом с британской супермоделью Кейт Мосс. «Когда-то я о таком не мог и мечтать! — говорит он. — Помню, сто лет назад (точнее, в 2000 году) мы приехали обсуждать этот проект еще в старый дом Кейт вместе с моей дочерью — тогда Ханне было тринадцать, и она горела желанием познакомиться со своим кумиром. Три часа пустых ожиданий: встречу отложили из-за важных cъемок». Инициатором знакомства семнадцать лет спустя стала дизайнер Кети Грув, вместе с которой модель оформляла свой новый дом. Грув предложила декорировать часть стен, в том числе ванной комнаты, обоями с ручной росписью. Сюжет решили придумать самостоятельно. В итоге процесс так захватил Кейт, что появилась целая коллекция Anemones in Light. «Мы встречались у меня дома в Найтсбридже и у Кейт в Хайгейте, — рассказывает Клод. — Орнамент с изображением цветов, напоминающих анемоны, Мосс придумывала вместе с нашим креативным директором Джеммой Кейв». «Мы чудесно проводили время. Джемма привозила с собой баночки с краской (особенно мне нравилась золотая), — рассказывает Кейт. — Заваривали чай Лапсанг Сушонг или брали коктейли Seedlip и принимались за работу».