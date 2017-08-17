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Британская супермодель Кейт Мосс попробовала себя в роли дизайнера обоев, выпустив дебютную коллекцию для марки de Gournay
Кейт Мосс на фоне обоев Dusk собственного дизайна из новой коллекции Anemones in Light, de GournayФОТО
Клод Сесил Гурне и Кейт Мосс на фоне обоев Daybreak, Anemones in Light, de GournayФОТО
Владелец компании de Gournay Клод Сесил Гурне позирует фотографу на диване рядом с британской супермоделью Кейт Мосс. «Когда-то я о таком не мог и мечтать! — говорит он. — Помню, сто лет назад (точнее, в 2000 году) мы приехали обсуждать этот проект еще в старый дом Кейт вместе с моей дочерью — тогда Ханне было тринадцать, и она горела желанием познакомиться со своим кумиром. Три часа пустых ожиданий: встречу отложили из-за важных cъемок». Инициатором знакомства семнадцать лет спустя стала дизайнер Кети Грув, вместе с которой модель оформляла свой новый дом. Грув предложила декорировать часть стен, в том числе ванной комнаты, обоями с ручной росписью. Сюжет решили придумать самостоятельно. В итоге процесс так захватил Кейт, что появилась целая коллекция Anemones in Light. «Мы встречались у меня дома в Найтсбридже и у Кейт в Хайгейте, — рассказывает Клод. — Орнамент с изображением цветов, напоминающих анемоны, Мосс придумывала вместе с нашим креативным директором Джеммой Кейв». «Мы чудесно проводили время. Джемма привозила с собой баночки с краской (особенно мне нравилась золотая), — рассказывает Кейт. — Заваривали чай Лапсанг Сушонг или брали коктейли Seedlip и принимались за работу».
Обои Dusk из коллекции Anemones in Light в оформлении ванной комнаты. Раковина, Drummonds. Зеркальная полка сделана на заказ, David Lightfoot Design, по эскизам декоратора Кети Грув. Шторы, Janie Lightfoot TextilesФОТО
Каждый узор в коллекции состоит из трех либо четырех фрагментов. Рисунок с добавлением серебряной краски, который украшает ванную Мосс, называется Dusk («Сумерки»). На другой стене — орнамент Daybreak («Рассвет»). Там те же цветы, но лепестки будто бы чуть тронуты лучами утреннего солнца. «Обои добавляют пространству теплоты и в то же время драматизма. Каждое время суток имеет свое настроение, — говорит Кейт. — Орнамент «Сумерки» ассоциируется у меня с фильмами в жанре нуар. Художник может сколько угодно фантазировать. Не терпится посмотреть, как декораторы будут экспериментировать с моими обоями!»
Рисунок составляется на стене из нескольких фрагментов, каждая панель шириной 91,5 см. Узор с изображением нежных, только что распустившихся цветов, напоминающих анемоны, наносится на обои вручную