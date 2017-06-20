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20 июня 2017

Кендалл Дженнер продает свою квартиру в Лос-Анджелесе

Представительница звездного семейства Кардашьян-Дженнер планирует получить за нее $1,6 миллиона

Три года назад, Дженнер решила начать самостоятельную жизнь и съехала от мамы – телевизионного продюсера Крис Дженнер - в эти просторные апартаменты с двумя спальнями в модном районе Вествуд, что по соседству с Беверли-Хиллз. Квартира располагается в престижном кондоминимуме, где к услугам жильцов предлагается бассейн с подогревом, фитнесс-центр и 24-часовая охрана. Однако, прожив здесь три года, 21-летняя Кендалл поняла (о чем она не преминула написать у себя на странице в блоге), что переросла квартиру и готова переехать в дом. И ведь переехала! В трехэтажный особняк, принадлежавший когда-то британской актрисе Эмили Блант. Новый дом обошелся Кендалл почти в 7 миллионов долларов и пробил ощутимую брешь в бюджете. Предприимчивая модель тут же смекнула, что квартиру в Вествуде стоит продавать как минимум на 300 000 тысяч дороже, чем она отдала за нее в 2014 году – так называемая надбавка за звездность. Ну что ж, предлагаем взглянуть на бывшие владения Дженнер.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Квартира Кендалл Дженнер
Квартира Кендалл Дженнер
Квартира Кендалл Дженнер
Квартира Кендалл Дженнер
Квартира Кендалл Дженнер

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