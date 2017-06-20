Кендалл Дженнер продает свою квартиру в Лос-Анджелесе

Три года назад, Дженнер решила начать самостоятельную жизнь и съехала от мамы – телевизионного продюсера Крис Дженнер - в эти просторные апартаменты с двумя спальнями в модном районе Вествуд, что по соседству с Беверли-Хиллз. Квартира располагается в престижном кондоминимуме, где к услугам жильцов предлагается бассейн с подогревом, фитнесс-центр и 24-часовая охрана. Однако, прожив здесь три года, 21-летняя Кендалл поняла (о чем она не преминула написать у себя на странице в блоге), что переросла квартиру и готова переехать в дом. И ведь переехала! В трехэтажный особняк, принадлежавший когда-то британской актрисе Эмили Блант. Новый дом обошелся Кендалл почти в 7 миллионов долларов и пробил ощутимую брешь в бюджете. Предприимчивая модель тут же смекнула, что квартиру в Вествуде стоит продавать как минимум на 300 000 тысяч дороже, чем она отдала за нее в 2014 году – так называемая надбавка за звездность. Ну что ж, предлагаем взглянуть на бывшие владения Дженнер.