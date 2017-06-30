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    30 июня 2017Мирошник Лариса

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера в Нью-Йорке продан за $32 миллиона

    Семейное гнездо нефтяного магната и одного из самых щедрых меценатов Америки обрело новых владельцев

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    Династия Рокфеллеров более 140 лет является самой богатой и могущественной семьей Америки. Подобно авторитетным кланам Кеннеди, Вандербильтов и Дюпонов, капитал Рокфеллеров — так называемые «старые деньги» активно влияли на государственную политику, бизнес и благотворительность страны.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    Дэвид Рокфеллер был младшим из шести детей нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера. Наследие династии Рокфеллеров началось с братьев Джона Д. и Уильяма, ставших соучредителями Standard Oil — нефтяной корпорации, осуществлявшей добычу, транспортировку, переработку и маркетинг нефти и нефтепродуктов.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    На момент кончины Рокфеллера в марте 2017 года, его состояние оценивалось более чем $3 миллиарда. Бизнесмен был председателем и генеральным директором крупнейшего банка Chase Manhattan. За свою жизнь финансист встретился с более чем 200 лидерами из 100 и более стран, где его принимали как главу государства. Благодаря связям и дипломатическому таланту Рокфеллера, Chase Manhattan стал первым американским банком, открывшим офис в Москве и Пекине.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    В 1924 году особняк в георгианском стиле на East 65 Street был построен для нью-йоркского железнодорожного магната Эдриана Изелина. Семья Рокфеллеров приобрела здание в 1948 году. Дом шириной 40 футов расположился на четырех уровнях, территория помещений охватывает 9 777 футов/кв жилой площади. Подвальный этаж добавляет дополнительные 2 465 футов/кв.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    Садовый участок заселяют многолетние ветвистые березы, декоративные мхи и кустарники, окружающие кирпичную террасу. Вместе они создают уютный зеленый вид из окон. Фасад из красного кирпича украшают арочные окна, а чугунные ворота с витым декором обрамляют величественный и радушный вход в особняк.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    Джон Рокфеллер владел крупными активами недвижимости и уникальной коллекцией произведений искусства, которую планируют продать с аукциона весной 2018 года. Его жена Пегги, 55 лет бывшая верной спутницей и матрью его шести детей умерла в 1996 году. В течение жизни Дэвид и Пегги пожертвовали около $900 миллионов на благотворительные цели.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com

    Многие годы Дэвид Рокфеллер был председателем попечительского совета нью-йоркского музея современного искусства MoMA, основанного в 1929 году его матерью Эбби Олдрич Грин. Все это время он призывал корпорации покупать и выставлять в своих зданиях произведения искусства и оказывать финансовую помощь музеям. Личная арт-коллекция Рокфеллера оценивается в $500 миллионов.

    Жить как Рокфеллер. Дом миллиардера продан за $32 миллионаФОТОbhsusa.com
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