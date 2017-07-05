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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    05 июля 2017Парфенова Татьяна

    Жилой комплекс ART победил в международном архитектурном конкурсе

    Российско-итальянский проект концерна "КРОСТ" в Красногорске получил специальную награду конкурса L’Arca Inernaional

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Жилой квартал ART в Красногорске

    23 июня в театре Olimpico итальянского города Виченца cостоялось награждение победителей престижной международной архитектурной премии Dedalo Minosse. Специальной наградs L’Arca Inernaional был удостоен жилой комплекс ART концерна «Крост» в Красногорске, проект которого разработали итальянские архитекторы Данте Бенини, Лука Гонзо и художник-авангардист Марио Арлати.

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Интерьеры ЖК ART в Красногорске

    В этом году премия Dedalo Minosse празднует свой двадцатилетний юбилей. В состав международного жюри входят именитые архитекторы, представители влиятельных масс-медиа в области архитектуры и дизайна. Они оценивают проекты исходя из их соответствия принципам Design for all: новой философии проектирования, ориентированной на создание удобства и комфорта для всех людей, включая людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в учет принимались факторы использования естественного освещения, экологической устойчивости, сохранения среды, ландшафта и исторического наследия территории.

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Среди победителей премии 2017 года проект ART, над которым трудилась российско-итальянская творческая команда. Объемно-планировочное решение жилого комплекса разработала группа группа архитекторов Концерна «КРОСТ», его неповторимый внешний облик создавали специалисты бюро Данте Бенини и итальянский художник-авангардист Марио Арлати, а за ландшафтное оформление территории отвечал ландшафтный дизайнер, глава миланского бюро AG&P Эммануэле Бортолотти.


    Жилой квартал ART в Красногорске

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Пять небоскребов жилого комплекса, каждый высотой 140 метров, украсила авангардная картина художника Марио Арлати. Таким образом, это самая большая картина в мире общей площадью более 45 тыс. кв. м. При этом каждый дом является отдельным оригинальным арт-объектом: жилое пространство и окружающий двор обозначены собственным цветовым пятном, характеризующим его.

    «Мы построили не пять высотных жилых домов, а создали настоящий арт-объект. Каждый, кто покупает здесь квартиру становится обладателем настоящего и неповторимого произведения искусства, соавтором этой грандиозной картины», - отметил архитектор Данте Бенини на церемонии награждения.

    Жилой квартал ART в Красногорске

    Художник Марио Арлати за работой

    Представители международного жюри премии Dedalo Minosse отметили и особую атмосферу внутреннего пространства жилого комплекса. Почти 2/3 территории – около 7 гектар – отданы людям и предназначены для размещения парков, мест отдыха, спортивных площадок, объектов социального и культурного назначения.

    Вручение премии Dedalo Minosse

    Вручение премии Dedalo Minosse в театре Olimpico, Виченца, 23 июня

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