Итоги Миланского мебельного салона: вручение премии Salone del Mobile.Milano

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Подведены итоги крупнейшей мебельной выставки года Salone del Mobile 2017. Специальные премии получили 11 участников
В Милане прошло вручение премии Salone del Mobile.Milano
В Милане состоялось торжественное вручение второй по счету международной премии Salone del Mobile.Milano. Этим мероприятием организаторы 56-ый выставки Salone del Mobile, которая прошла в апреле, отмечают все самое интересное и прогрессивное, продемонстрированное в эти дни в павильонах Fiera Milano. Премии присуждались как известным, так и начинающим дизайнерам.
На сцену поднимался и президент Salone del Mobile Клаудио Лути, который лично поприветствовал всех участников и назвал имена победителей.
Президент Salone del Mobile. Milano Клаудио Лути на вручении премии в Триеннале
Победителей выбирали в одиннадцати номинациях. Премии присуждало авторитетное жюри, в котором фигурировали Сильвана Анникьярико (Silvana Annicchiarico), директор Музея дизайна Триеннале в Милане; Домитилла Дарди (Domitilla Dardi), куратор музея MAXXI в Риме; Ливия Перальдо Маттон (Livia Peraldo Matton), главный редактор Elle Decor Italia.
Главный приз в номинации «лучший предмет мебели для офиса» (в рамках биеннале Workplace 3.0) получила коллекция мебели со встроенным цифровым оборудованием Io.Т, Студия Gtp e Tecno.
Лучший предмет Workplace 3.0 - Io. T, студия Gtp e Tecno
Лучшим светильником, продемонстрированном на выставке Euroluce 2017, была признана модель Filo, дизайн Андреа Анастазио для Foscarini.
Лучший объект Euroluce - Filo от Foscarini
Лучшим предметом в категории xLux стало трюмо D.Vision3, дизайн Ферруччо Лавиани, Fratelli Boffi. Новый взгляд на классический предмет мебели!
Лучший предмет xLux - трюмо D. Vision 3, Fratelli Boffi
В номинации «лучший предмет мебели в классическом стиле» главный приз достался коллекции Black & White марки Provasi.
Коллекция Black & White, Provasi
Лучшим выставочным стендом была названа экспозиция компании Flos, на которой свои новые объекты для бренда представили Филипп Старк, Оки Сато, Констанин Грчик, Винсент Ван Дуйсен и многие другие звезды. Оформлением стенда занималась студия Calvi Brambilla.
Стенд компании Flos на Euroluce 2017
Лучшим предметом мебели был назван диван Pack марки Edra, дизайн Франческо Бинфаре. В центр композиции автор поместил каркас в форме льдины и гигантского медведя, поставив перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления на планете.
Диван Pack марки Edra
Лучшим молодым дизайнером года была названа итальянская художница Элена Сальмистраро. Объекты Элены можно было увидеть в том числе на стенде марки Bosa.
Лучший молодой дизайнер – Элена Сальмистраро
Лучший дизайнер года – Филипп Старк. Здесь без комментариев! Как всегда, браво!
Филипп Старк получает свой приз!
Премия за карьерные достижения в 2017 году досталась Эрнесто Джизмонди.
Эрнесто Джизмонди
Специальная премия жюри досталась Марве Гриффин за поддержку молодого поколения дизайнеров.
Марва Гриффин получила спецпремию жюри за поддержку молодых талантов
И наконец, специальная премия Банка «Интеза Санпаоло» (официальный партнер Миланского мебельного салона) получила компания De Castelli за проект Tracing Identity.
Проект Tracing Identity, De Castelli
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