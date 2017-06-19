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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

19 июня 2017

Итоги Миланского мебельного салона: вручение премии Salone del Mobile.Milano

Подведены итоги крупнейшей мебельной выставки года Salone del Mobile 2017. Специальные премии получили 11 участников

Выручение премии

В Милане прошло вручение премии Salone del Mobile.Milano

В Милане состоялось торжественное вручение второй по счету международной премии Salone del Mobile.Milano. Этим мероприятием организаторы 56-ый выставки Salone del Mobile, которая прошла в апреле, отмечают все самое интересное и прогрессивное, продемонстрированное в эти дни в павильонах Fiera Milano. Премии присуждались как известным, так и начинающим дизайнерам.

На сцену поднимался и президент Salone del Mobile Клаудио Лути, который лично поприветствовал всех участников и назвал имена победителей.

Президент Salone del Mobile. Milano Клаудио Лути

Президент Salone del Mobile. Milano Клаудио Лути на вручении премии в Триеннале

Победителей выбирали в одиннадцати номинациях. Премии присуждало авторитетное жюри, в котором фигурировали Сильвана Анникьярико (Silvana Annicchiarico), директор Музея дизайна Триеннале в Милане; Домитилла Дарди (Domitilla Dardi), куратор музея MAXXI в Риме; Ливия Перальдо Маттон (Livia Peraldo Matton), главный редактор Elle Decor Italia.

Главный приз в номинации «лучший предмет мебели для офиса» (в рамках биеннале Workplace 3.0) получила коллекция мебели со встроенным цифровым оборудованием Io.Т, Студия Gtp e Tecno.

Лучший предмет мебели для офиса

Лучший предмет Workplace 3.0 - Io. T, студия Gtp e Tecno

Лучшим светильником, продемонстрированном на выставке Euroluce 2017, была признана модель Filo, дизайн Андреа Анастазио для Foscarini.

Лучший объект Euroluce

Лучший объект Euroluce - Filo от Foscarini

Лучшим предметом в категории xLux стало трюмо D.Vision3, дизайн Ферруччо Лавиани, Fratelli Boffi. Новый взгляд на классический предмет мебели!

Лучший предмет xLux_D.Vision3

Лучший предмет xLux - трюмо D. Vision 3, Fratelli Boffi

В номинации «лучший предмет мебели в классическом стиле» главный приз достался коллекции Black & White марки Provasi.

Предмет в классическом стиле

Коллекция Black & White, Provasi

Лучшим выставочным стендом была названа экспозиция компании Flos, на которой свои новые объекты для бренда представили Филипп Старк, Оки Сато, Констанин Грчик, Винсент Ван Дуйсен и многие другие звезды. Оформлением стенда занималась студия Calvi Brambilla.

Стенд компании Flos

Стенд компании Flos на Euroluce 2017

Лучшим предметом мебели был назван диван Pack марки Edra, дизайн Франческо Бинфаре. В центр композиции автор поместил каркас в форме льдины и гигантского медведя, поставив перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления на планете.

Диван Pack марки Edra

Диван Pack марки Edra

Лучшим молодым дизайнером года была названа итальянская художница Элена Сальмистраро. Объекты Элены можно было увидеть в том числе на стенде марки Bosa.

Лучший молодой дизайнер – Элена Сальмистраро

Лучший молодой дизайнер – Элена Сальмистраро

Лучший дизайнер года – Филипп Старк. Здесь без комментариев! Как всегда, браво!

Лучший дизайнер – Филипп Старк

Филипп Старк получает свой приз!

Премия за карьерные достижения в 2017 году досталась Эрнесто Джизмонди.

Премия за карьерные достижения – Эрнесто Джизмонди.

Эрнесто Джизмонди

Специальная премия жюри досталась Марве Гриффин за поддержку молодого поколения дизайнеров.

Марва Гриффин

Марва Гриффин получила спецпремию жюри за поддержку молодых талантов

И наконец, специальная премия Банка «Интеза Санпаоло» (официальный партнер Миланского мебельного салона) получила компания De Castelli за проект Tracing Identity.

Проект Де Кастелли

Проект Tracing Identity, De Castelli

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