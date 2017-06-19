Итоги Миланского мебельного салона: вручение премии Salone del Mobile.Milano

В Милане состоялось торжественное вручение второй по счету международной премии Salone del Mobile.Milano. Этим мероприятием организаторы 56-ый выставки Salone del Mobile, которая прошла в апреле, отмечают все самое интересное и прогрессивное, продемонстрированное в эти дни в павильонах Fiera Milano. Премии присуждались как известным, так и начинающим дизайнерам.

На сцену поднимался и президент Salone del Mobile Клаудио Лути, который лично поприветствовал всех участников и назвал имена победителей.