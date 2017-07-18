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    18 июля 2017Фурсова Ольга

    Испанский художник раскрасил французский особняк XIX века

    Фасад заброшенного дворца 19 века во Франции превратился в арт-объект

    Испанский художник раскрасил французский особняк XIX века

    Окуда Сан Мигель (Ocuda) – граффитист, который прославился яркими геометричными рисунками, нанесенными на старинные здания. Очередным холстом для испанского художника стал особняк XIX века, расположенный в долине реки Луары. Инсталляция получила название «Замок черепа» благодаря двум ярким символам, изображенным Сан Мигелем в его характерной геометрично-яркой манере на фасаде здания. Там же, прямо над входом в дом, Ocuda оставит автограф в виде разноцветных прописных букв.

    До преображения замок был заброшен около 30 лет. В последний раз его использовали в качестве детского лагеря.

    Испанский художник раскрасил французский особняк XIX века
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