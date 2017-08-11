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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 августа 2017Мирошник Лариса

    Императорский фарфоровый завод выпустил набор в честь Сергея Довлатова

    Рисунки Александра Флоренского украсили кружку и CD-диск, вошедшие в подарочный сет "Чемодан". Проект посвящен дню рождения писателя и оформлен иллюстрациями к одноименному сборнику

    Императорский фарфоровый завод выпустил набор в честь Сергея Довлатова

    Императорский Фарфоровый завод (бывший ЛФЗ) представил подарочное издание «Чемодан» разработанное по мотивам автобиографической прозы Сергея Довлатова. В картонном кейсе находится кружка и CD-диск с записью рассказов, в исполнении актера Максима Виторгана. Коробку в форме чемодана, кружку и диск украшают иллюстрации Александра Флоренского, созданные им для трехтомника Довлатова.

    Императорский фарфоровый завод выпустил набор в честь Сергея Довлатова

    Автобиографический сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» был издан в 1986 году. Герой книги навсегда уезжает в США, беря с собой лишь небольшой картонный чемодан. Открыв его через несколько лет, он находит там двубортный костюм, рубашку, вельветовую куртку, три пары носков, шапку из фальшивого котика. Каждый из этих предметов становится поводом для щемящих воспоминаний. Автором рисунков к трехтомнику Довлатова стал ленинградский художник Александр Флоренский, один из создателей арт-группы «Митьки». По его словам, «идущий человек с собачкой» — обобщенный портрет лирического героя Довлатова, имеющий много общего с писателем. Представители Императорского фарфорового завода бережно обсудили создание серии «Чемодан» с вдовой писателя Еленой Довлатовой. Члены семьи и наследники одобрили проект «литературного фарфора». Правами на наследие отца сегодня владеет его дочь Екатерина Довлатова.

    Императорский фарфоровый завод выпустил набор в честь Сергея Довлатова

    Советский и американский писатель, журналист и драматург Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года. С 1944 по 1978 год жил и работал в Ленинграде и Эстонии, затем эмигрировал в США. Умер в Нью-Йорке в 1990 году. Начиная с прошлого года в Петербурге проходит ежегодный фестиваль памяти Довлатова «День Д», в этом году его отметят в сентябре. Несколько лет назад Министерство образования включило сборник Довлатова в список ста книг, рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения.

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