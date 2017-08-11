Императорский фарфоровый завод выпустил набор в честь Сергея Довлатова

Императорский Фарфоровый завод (бывший ЛФЗ) представил подарочное издание «Чемодан» разработанное по мотивам автобиографической прозы Сергея Довлатова. В картонном кейсе находится кружка и CD-диск с записью рассказов, в исполнении актера Максима Виторгана. Коробку в форме чемодана, кружку и диск украшают иллюстрации Александра Флоренского, созданные им для трехтомника Довлатова.

Автобиографический сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» был издан в 1986 году. Герой книги навсегда уезжает в США, беря с собой лишь небольшой картонный чемодан. Открыв его через несколько лет, он находит там двубортный костюм, рубашку, вельветовую куртку, три пары носков, шапку из фальшивого котика. Каждый из этих предметов становится поводом для щемящих воспоминаний. Автором рисунков к трехтомнику Довлатова стал ленинградский художник Александр Флоренский, один из создателей арт-группы «Митьки». По его словам, «идущий человек с собачкой» — обобщенный портрет лирического героя Довлатова, имеющий много общего с писателем. Представители Императорского фарфорового завода бережно обсудили создание серии «Чемодан» с вдовой писателя Еленой Довлатовой. Члены семьи и наследники одобрили проект «литературного фарфора». Правами на наследие отца сегодня владеет его дочь Екатерина Довлатова.