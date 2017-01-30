ИКЕА снизила цены

С 26 января более тысячи товаров во всех магазинах ИКЕА стали дешевле. Цены на часть ассортимента российских магазинов ИКЕА снизились в среднем на 15–20%, при этом ряд товаров подешевеет на 40%. В компании подчеркивают, что данное снижение не является временной маркетинговой акцией или распродажей, а носит долгосрочный характер.

Немаловажно, что ключевые для покупателей категории мебели – кухни МЕТОД и гардеробы ПАКС – также вошли в перечень артикулов, цены на которые были пересмотрены в сторону уменьшения. Это стало возможным благодаря запуску новой мебельной фабрики «ИКЕА Индастри» в Великом Новгороде, открывшейся в сентябре 2016 года. Ее основная специализация заключается именно в производстве каркасов для популярных кухонных систем МЕТОД и гардеробов ПАКС.

С дополнительной информацией о снижении цен на товары ИКЕА вы можете ознакомиться на сайте www.IKEA.ru/newlowprice