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30 января 2017Фурсова Ольга

ИКЕА снизила цены

Более тысячи товаров ИКЕА стали дешевле на 15, 20 и 40%

ИКЕА снизила цены

С 26 января более тысячи товаров во всех магазинах ИКЕА стали дешевле. Цены на часть ассортимента российских магазинов ИКЕА снизились в среднем на 15–20%, при этом ряд товаров подешевеет на 40%. В компании подчеркивают, что данное снижение не является временной маркетинговой акцией или распродажей, а носит долгосрочный характер.

Немаловажно, что ключевые для покупателей категории мебели – кухни МЕТОД и гардеробы ПАКС – также вошли в перечень артикулов, цены на которые были пересмотрены в сторону уменьшения. Это стало возможным благодаря запуску новой мебельной фабрики «ИКЕА Индастри» в Великом Новгороде, открывшейся в сентябре 2016 года. Ее основная специализация заключается именно в производстве каркасов для популярных кухонных систем МЕТОД и гардеробов ПАКС.

С дополнительной информацией о снижении цен на товары ИКЕА вы можете ознакомиться на сайте www.IKEA.ru/newlowprice

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