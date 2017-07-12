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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 июля 2017Фурсова ОльгаЯковлева Екатерина

    ИКЕА представила ограниченную коллекцию "Стунсинг"

    В июне в магазинах ИКЕА появилась новая ограниченная арт-коллекция "Стунсинг"

    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию

    Коллекция «Стунсинг» – неординарный арт-эксперимент над которым работали шесть команд талантливых современных художников и дизайнеров из разных стран. Художники принты, вдохновляясь поп-культурой, фотографией, цифровыми технологиями, мультфильмами и кол­лажами, которые затем были нанесли на привычные предметы ИКЕА и превратили их в необычные арт-объекты. Декоративные подушки, пододеяльники, коробки, сумки и фарфоровая посуда «Стунсинг» раскрасят повседневность яркими цветами.

    Также ИКЕА предлагает поддержать флешмоб и поделиться в социальных сетях своими фото с предметами из коллекции под хэштегом #яркаяповседневность.

    Познакомиться поближе с ассортиментом «Стунсинг» можно уже сейчас на сайте ИКЕА. Если вы решите окунуться в необыкновенный мир арт-экспериментов, лучше поспешить – коллекция будет представлена в магазинах в ограниченном количестве www.ikea.com/ext/stunsiq

    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
    ИКЕА представила ограниченную коллекцию
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