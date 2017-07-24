IKEA и HAY: результаты работы

В прошлом году мебельный гигант ИКЕА на своем традиционном Дне демократического дизайна объявил о сотрудничестве с датчанами HAY – и сдержал обещание. Результат коллаборации – коллекция Ypperlig, которая будет выпущена уже в конце октября.

Минималистские деревянные стеллажи, диван в модном стиле 1950-х, а также вазы, подсвечники, одеяла – всего более 30 предметов – квинтэссенция демократичного скандинавского дизайна. Однако самым заметным нововведением, пожалуй, станет редизайн классической желто-синей сумки для покупок Frakta, облик которой не менялся более двадцатилетия: дизайнеры HAY покрасили ее в оттенки зеленого, а также сделали версию с бордовой ручкой.