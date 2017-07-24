IKEA и HAY: результаты работы

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Появились официальные иллюстрации всей коллекции Ypperlig, созданной ИКЕА в сотрудничестве с молодым датским мебельным брендом HAY
В прошлом году мебельный гигант ИКЕА на своем традиционном Дне демократического дизайна объявил о сотрудничестве с датчанами HAY – и сдержал обещание. Результат коллаборации – коллекция Ypperlig, которая будет выпущена уже в конце октября.
Минималистские деревянные стеллажи, диван в модном стиле 1950-х, а также вазы, подсвечники, одеяла – всего более 30 предметов – квинтэссенция демократичного скандинавского дизайна. Однако самым заметным нововведением, пожалуй, станет редизайн классической желто-синей сумки для покупок Frakta, облик которой не менялся более двадцатилетия: дизайнеры HAY покрасили ее в оттенки зеленого, а также сделали версию с бордовой ручкой.
Рольф Хэй, основавший вместе с женой мебельный бренд HAY в 2002 году, признается, что сотрудничество с ИКЕА натолкнуло его на мысли об инновациях и в собственном бизнесе: «Простота и логика в цепочке поставок позволяет ИКЕА создавать предметы лучшего качества по небольшой цене. Это стоит применить и в нашей собственной компании».
В 2017-м на Дне демократического дизайна ИКЕА объявили о сотрудничестве с NASA и fashion-дизайнером Вирджилом Абло, основателем модного бренда Off/White, который также не оставил Frakta без внимания: он уже успел продемонстрировать свою версию – из картона, с надписью «Sculpture». А какой будет мебель от модного дизайнера – узнаем позже.