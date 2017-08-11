«Игра престолов»: ИКЕА в Семи королевствах

По признанию главного костюмера, возможно, самого высокобюджетного современного сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон защитники Семи королевств – «Ночной дозор», и в частности один из главных героев Джон Сноу (просто Джон Сноу) в исполнении Кита Харингтона, одеты… в ковры от шведского мебельного гиганта ИКЕА. Овечьи шкуры «Лудде» и «Скольд», которые специальным образом состарили, придав им вид, соответствующий суровым реалиям жизни рядом с дикими Землями за Стеной, идеально подошли на роль меховых накидок и деталей плащей. Простые недорогие решения, позволяющие добиться великолепного результата, соответствуют и идеологии ИКЕА – демократическому дизайну.