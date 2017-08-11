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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 августа 2017

    «Игра престолов»: ИКЕА в Семи королевствах

    Ковры шведского бренда ИКЕА оказались героями культового сериала «Игра престолов»

    Игра престолов ИКЕА

    По признанию главного костюмера, возможно, самого высокобюджетного современного сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон защитники Семи королевств – «Ночной дозор», и в частности один из главных героев Джон Сноу (просто Джон Сноу) в исполнении Кита Харингтона, одеты… в ковры от шведского мебельного гиганта ИКЕА. Овечьи шкуры «Лудде» и «Скольд», которые специальным образом состарили, придав им вид, соответствующий суровым реалиям жизни рядом с дикими Землями за Стеной, идеально подошли на роль меховых накидок и деталей плащей. Простые недорогие решения, позволяющие добиться великолепного результата, соответствуют и идеологии ИКЕА – демократическому дизайну.

    Игра престолов ИКЕА

    Овечья шкура СКОЛЬД, ИКЕА

    Игра престолов ИКЕА

    Овечья шкура ЛУДДЕ, ИКЕА

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