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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

26 июня 2017Фурсова Ольга

Художник Джон Бут создал керамические вазы для Tributes

Лимитированная коллекция керамических ваз от художника Джона Бута выпущена маркой Tributes

Художник Джон Бут создал керамические вазы для Tributes

Коллекция включает в себя десять ваз, каждая из которых сделана и расписана художником вручную. Шаблон вазы изначально отрисовывался на бумаге, затем по нему лепились формы. После обжига и росписи вазы покрывались глазурью. Результат его работы – яркие экспрессивные портреты, принявшие трехмерную форму. «Любая работа над предметом, – уверен Бут, – начинается с рисунка». Джон Бут окончил лондонский колледж Central Saint Martins, работал с Джоном Гальяно и Зандрой Роудс. Сегодня большая часть творческих исследований дизайнера посвящена цвету. Зимой Бут стал лауреатом премии Rising Talents Awards UK 2017.

Художник Джон Бут создал керамические вазы для Tributes

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