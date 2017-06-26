Художник Джон Бут создал керамические вазы для Tributes

Коллекция включает в себя десять ваз, каждая из которых сделана и расписана художником вручную. Шаблон вазы изначально отрисовывался на бумаге, затем по нему лепились формы. После обжига и росписи вазы покрывались глазурью. Результат его работы – яркие экспрессивные портреты, принявшие трехмерную форму. «Любая работа над предметом, – уверен Бут, – начинается с рисунка». Джон Бут окончил лондонский колледж Central Saint Martins, работал с Джоном Гальяно и Зандрой Роудс. Сегодня большая часть творческих исследований дизайнера посвящена цвету. Зимой Бут стал лауреатом премии Rising Talents Awards UK 2017.