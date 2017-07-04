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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    04 июля 2017Парфенова Татьяна

    Гвоздь программы: проект Cartier с Британской высшей школой дизайна

    Студенты Британки создали арт-интерпретации знаменитой ювелирной коллекции Cartier Juste un Clou

    Cartier Juste un Clou

    Браслет Cartier Juste un Clou

    Дом Cartier представляет совместный проект с Британской высшей школой дизайна - серию авторских работ (коллажей, фотографий, рисунков, видеоинсталляций), созданных в честь знаменитой ювелирной коллекции Дома Juste un Clou и интерпретирующих ее основную идею When ordinary becomes precious («Когда обыденное становится драгоценным»).

    Концепция украшения в форме гвоздя Juste un Clou была разработана для Дома Cartier в 1970-х годах Альдо Чипулло. Она воспевает ценность самых обыденных вещей и учит видеть оригнальное в обыкновенном.

    Победителем конкурса стала студентка Дарья Епифанова с серией женских портретов в сюрреалистичных шляпах.

    Cartier Juste un Clou

    Победитель конкурса Дарья Епифанова, серия портретов

    ДАРЬЯ ЕПИФАНОВА: «Я буквально чувствовала и осязала, как эти героини появляются на людях в таких головных уборах, как одевают и снимают их, как меняется их тело. Мне хотелось дать возможность зрителю почувствовать благородную тяжесть и внушительность такого изделия, воинственность формы, но в то же время констраст с хрупкостью - собственно, именно это в итоге и получилось».

    Cartier Juste un Clou

    Алла Стерлева, коллаж

    Cartier Juste un Clou

    Алла Стерлева, коллаж

    АЛЛА СТЕРЛЕВА: «В работе над проектом мне хотелось передать нетривиальность коллекции Juste un Clou, создав серию сюрреалистических постеров в технике коллажа, где украшения являются частью запоминающихся образов».

    Cartier Juste un Clou

    Полина Танкилевич, фотография

    ПОЛИНА СТАНКИЛЕВИЧ: «Мне всегда очень важно, чтобы моя работа соответствовала стилю/портрету самого объекта. С Juste un Clou из моей головы не выходило слово «констраст».

    Cartier Juste un Clou

    Анна Рослякова, серия принтов

    Cartier Juste un Clou

    Анна Рослякова, серия принтов

    АННА РОСЛЯКОВА: «Мне хотесло сделать немного сюрреалистичную, но сдержанную историю в позитивных тонах. Я рисовала, как все домашние предметы хотят быть украшениями Cartier, но сделать это удается лишь «гвоздям».

    Cartier Juste un Clou

    Татьяна Свиридова, рисунок, холст, акрил, акварель, чернила

    ТАТЬЯНА СВИРИДОВА: «В своей работе я показала образ молодой девушки, для которое украшение является отражением собствпенного «я», дополняет, а не диктует стиль. Дерзкий, современный, свободный!».

    Cartier Juste un Clou

    Александр Гулинов, фотография

    Cartier Juste un Clou

    Александр Гулинов, фотография

    АЛЕКСАНДР ГУЛИНОВ: «Я всегда подхожу к любому проекту очень ответственно и креативно, но когда снимаешь для такого бренда как Cartier, понимаешь, что нужно учитывать не только самые «тонкие» нюансы в фотографии, но и историю, традиции, философию, которая берет свое начало с 1847 года. Я искал идеи в глубине истории Juste un Clou, начале 1970-х годов, когда был активный нон-конформизм и преобладали идеи авангарда - эпохе, которая была непростой и в то же время великой, единой для всех».

    Cartier Juste un Clou

    Екатерина Емельянова, коллаж

    ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА: «Я использовала технику объемного коллажа, чтобы показать глубину этой атмосферы. Это моя любимая техника, потому что в такой форме искусство выходит за рамки плоского и обычного, точно также как и коллекция Juste un Clou».

    Cartier Juste un Clou

    Раушан Султанов, постер

    Cartier Juste un Clou

    Раушан Султанов, постер

    РАУШАН СУЛТАНОВ: «Я для себя решил, что должен сделать что-то такое же простое и понятное для обычного человека, как гвоздь. То что будет считываться сходу и не будет нести в себе множество смыслов. Одна идея - один визуальный язык».

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