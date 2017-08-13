Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома

Модный дом Gucci представил интерьерную линейку под названием Gucci Decor. В нее вошли стулья, столы, ширмы, декоративные подушки, посуда, подносы и обои. Посуда изготовлена из фарфора мануфактурой Richard Ginori с узорами в цветов, кошкек, змей, глаз, напоминающих масонское «всевидящее око». Домашнее ответвлении в модном доме дело рук нового креативного директора Алессандро Микеле. Например, ароматы для свечей он разработал сам. А в качестве художника принтов выбрал популярного британского иллюстратора Алекса Мерри.

В продаже предметы коллекции Gucci Decor будут доступны с сентября 2017 года.