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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 августа 2017Фурсова Ольга

    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома

    Модный дом Gucci выпускает коллекцию мебели и аксессуаров

    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома

    Модный дом Gucci представил интерьерную линейку под названием Gucci Decor. В нее вошли стулья, столы, ширмы, декоративные подушки, посуда, подносы и обои. Посуда изготовлена из фарфора мануфактурой Richard Ginori с узорами в цветов, кошкек, змей, глаз, напоминающих масонское «всевидящее око». Домашнее ответвлении в модном доме дело рук нового креативного директора Алессандро Микеле. Например, ароматы для свечей он разработал сам. А в качестве художника принтов выбрал популярного британского иллюстратора Алекса Мерри.

    В продаже предметы коллекции Gucci Decor будут доступны с сентября 2017 года.

    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
    Gucci выпустила первую коллекцию мебели и аксессуаров для дома
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