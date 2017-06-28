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28 июня 2017

Grohe Truck Tour 2017: мировое турне компании Grohe

Четыре фирменных грузовика Grohe колесят по свету, чтобы наглядно продемонстрировать инновационные продукты компании в 30 странах

GROHE Truck Tour-2017

GROHE Truck Tour-2017

От России до Португалии, от Скандинавии до Турции, Ближнего Востока и Северной Африки - в марте 2017 года четыре фирменных грузовика Grohe отправились в мировое турне, чтобы познакомить жителей 30 стран мира с инновационными разработками немецкой сантехнической марки.

Демонстрация полностью функционирующих новинок с выставки ISH 2017 проходит прямо в специально оборудованных передвижных шоу-румах. А на бесплатных мастер-классах, организованных экспертами компании, все желающие могут получить информацию о монтаже и обслуживании сантехнической продукции.

GROHE Truck Tour-2017

GROHE Truck Tour-2017

GROHE Truck Tour-2017

GROHE Truck Tour-2017

Ежегодный международный GROHE Truck Tour организован специально для профессионалов сантехнической индустрии – дилеров и сантехников-практиков. Четыре специальных грузовика сконструированы таким образом, чтобы наглядно представить продукцию компании клиентам по всем миру. Новые грузовики шоу-румы стали еще более вместительными и функциональными, а это значит, что посетители смогут увидеть и опробовать еще больше инновационных новинок бренда.

Грузовик GROHE - это гораздо больше, чем просто шоу-рум на колесах. Это еще и школа-мастерская, где любой профессиональный сантехник может поучаствовать в тренинге по установке сантехники. Все грузовики оснащены собственным мобильным водопроводом и генератором электричества, что позволяет без проблем демонстрировать такие «умные» продукты, как душевая система GROHE F-Digital Deluxe и унитаз-биде GROHE Sensia Arena.

Также прямо в грузовике можно протестировать инновационные водные системы GROHE Red и GROHE Blue. Кроме наглядного представления о принципах работы продукции, все посетители получат специальные брошюры по развитию собственного бизнеса.

За время турне грузовики сделают остановки более чем на 800 площадках, адреса которых можно узнать в городах назначения и на сайте программы. Узнайте больше о преимуществах GROHE Truck Tour по адресу www.trucktour.grohe.ru.

GROHE Truck Tour-2017

GROHE Truck Tour-2017

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