Греческая керамика Bonis Ceramics пришла в Москву

При упоминании о гончарной культуре, на ум сразу же приходит Греция: кто не видел знаменитых амфор, ваз и другой керамической посуды, покрытых изображениями мифов и подвигов древних греков? До сих пор на острове Родос можно найти современных мастеров, продолжающих традиции предков.

Нынешний год признан годом Греции в России, и представители «колыбели цивилизации» делятся с Россией древними знаниями керамического искусства.

Глава семейного дела Bonis Ceramics, Доротеос Бонис, долго изучал древние принципы и технологии, чтобы потом, создав собственные уникальные формулы, дополнить древние знания новой палитрой красок. Вдохновившись фресками православных храмов, он подобрал собственные рецепты натуральных пигментов, которые придают изделиям неповторимые цвета и яркость. Идею натуральности и близости к природе, присущую греческой культуре вообще, Доротеос Бонис передал своему сыну, Димитрису Бонису, который постепенно берет на себя управление семейным делом. Любой грек на острове знает фамилию Бонис и с удовольствием подскажет, как найти семейную мастерскую.

Полный ассортимент керамики будет представлен в апреле в одном из московских шоу-румов Belsi Home по адресу: Духовской переулок, д.17, шоу-рум 21.