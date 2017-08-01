Год как день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

Входя в Музей русского импрессионизма впервые, сложно представить, что несколько лет назад на его месте был заброшенный мукомольный цех фабрики «Большевик». Кондитерская фабрика была основана в 1884 году. Почти за восемьдесят лет своей работы стала одной из крупнейших фабрик Европы. Однако промышленный расцвет был недолгим: во время перестройки фабрика начала приносить убытки. Правительство перенесло все производство за город, оставив здание и территорию пустовать. В 2012 компания О1 Group выкупила все фабричное пространство, доверив реставрацию британцам – архитектурному бюро John McAslan + Partners. За четыре года был проделан колоссальный объем работы. В первоначальный вид вернулись кирпичная кладка, парадная лестница главного строения и портик на крыше. Стеклянный купол соединил три строения фабрики, благодаря чему внутри появился просторный атриум с кафе и зоной отдыха.

Отдельным проектом стало восстановление мукомольного цеха. Цилиндрическое здание, в котором раньше хранили сахар и муку, сохранило свою историческую форму. Дизайн внешней облицовки было решено сделать из металла: здание как будто одето в кольчугу и стальные панели, отчего оно выделяется на фоне кирпичного фасада «соседей» и красиво сверкает в солнечный день. Внутренний дизайн разрабатывался непосредственно под конечную цель реновации цеха – создание Музея русского импрессионизма. Инженеры, архитекторы и дизайнеры продумали все до мельчайших деталей, следуя последним мировым стандартам безопасности. На пяти этажах расположись постоянная экспозиция, холл, два этажа для временных выставок и офис команды.

Попадая в Музей, посетитель видит «Дышащее полотно» американского художника Жана Кристофа. На огромную инсталляцию, состоящую из небольших панелей, транслируются полотна русских импрессионистов, завораживающе сменяя друг друга. Напротив расположены медиапанели и зона ресепшн. По лестницам, соединяющих четыре этажа, можно попасть в залы экспозиций. На -1 этаже, в самом большом зале, находятся картины постоянной экспозиции. Здесь же, в детской студии, проходят мастер-классы и занятия живописью, а по соседству в мультимедиа зале – лекции, концерты и показ фильмов. Отдельная гордость музея – это интерактивная зона. Специальные «свечки» и «островки» с экранами позволяют маленьким и взрослым посетителям узнать о процессе создания картин, начиная от выбора инструментов для работы, заканчивая техникой смешивания цветов и создания набросков.