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    01 августа 2017

    Год как день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

    Бывший мукомольный склад кондитерской фабрики «Большевик» за год стал центром притяжения не только арт-сообщества столицы, но и обычных посетителей, неравнодушных к русскому искусству

    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

    Входя в Музей русского импрессионизма впервые, сложно представить, что несколько лет назад на его месте был заброшенный мукомольный цех фабрики «Большевик». Кондитерская фабрика была основана в 1884 году. Почти за восемьдесят лет своей работы стала одной из крупнейших фабрик Европы. Однако промышленный расцвет был недолгим: во время перестройки фабрика начала приносить убытки. Правительство перенесло все производство за город, оставив здание и территорию пустовать.

    В 2012 компания О1 Group выкупила все фабричное пространство, доверив реставрацию британцам – архитектурному бюро John McAslan + Partners. За четыре года был проделан колоссальный объем работы. В первоначальный вид вернулись кирпичная кладка, парадная лестница главного строения и портик на крыше. Стеклянный купол соединил три строения фабрики, благодаря чему внутри появился просторный атриум с кафе и зоной отдыха.

    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

    Отдельным проектом стало восстановление мукомольного цеха. Цилиндрическое здание, в котором раньше хранили сахар и муку, сохранило свою историческую форму. Дизайн внешней облицовки было решено сделать из металла: здание как будто одето в кольчугу и стальные панели, отчего оно выделяется на фоне кирпичного фасада «соседей» и красиво сверкает в солнечный день.

    Внутренний дизайн разрабатывался непосредственно под конечную цель реновации цеха – создание Музея русского импрессионизма. Инженеры, архитекторы и дизайнеры продумали все до мельчайших деталей, следуя последним мировым стандартам безопасности. На пяти этажах расположись постоянная экспозиция, холл, два этажа для временных выставок и офис команды.

    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

    Попадая в Музей, посетитель видит «Дышащее полотно» американского художника Жана Кристофа. На огромную инсталляцию, состоящую из небольших панелей, транслируются полотна русских импрессионистов, завораживающе сменяя друг друга. Напротив расположены медиапанели и зона ресепшн. По лестницам, соединяющих четыре этажа, можно попасть в залы экспозиций.

    На -1 этаже, в самом большом зале, находятся картины постоянной экспозиции. Здесь же, в детской студии, проходят мастер-классы и занятия живописью, а по соседству в мультимедиа зале – лекции, концерты и показ фильмов. Отдельная гордость музея – это интерактивная зона. Специальные «свечки» и «островки» с экранами позволяют маленьким и взрослым посетителям узнать о процессе создания картин, начиная от выбора инструментов для работы, заканчивая техникой смешивания цветов и создания набросков.

    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы

    На втором и третьем этажах размещены временные экспозиции. Под каждую выставку Музей заказывает новый архитектурный проект. Мобильные стены и высота потолков позволяют показать картины в своем неповторимом стиле. Должна признаться, что несмотря на технологичность нашего пространства, многое мы делаем вручную: свет, звук, влажность – наша команда оттачивает все показатели до доли процента.

    Самое вкусное и ароматное место в Музее – это кафе «Nook coffee».Работать и проводить там встречи на одной из боковых террас одно удовольствие. Кстати, совсем недавно туда добавили пуфы и столики из искусственного ротанга, получилось очень здорово.

    Спустя год работы музей подводит первые итоги. Пространство не перестает производить впечатление как на постоянных посетителей, так и на новых гостей. Здесь по-прежнему есть место открытиям: выставки, мастер-классы, встречи с известными людьми или театральные перфомансы. Каждый день команда доказывает, что Музей может быть не просто хранилищем картин, но современным, развивающимся и приковывающем внимание пространством.

    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
    Год как один день: Музей русского импрессионизма подводит итоги первого года работы
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