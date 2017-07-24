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    24 июля 2017Фурсова Ольга

    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае

    Архитектор Норман Фостер и дизайнер Томас Хизервик впервые объединили силы для совместного проекта в Шанхае

    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае

    Новый культурный центр в Шанхае — плод сотрудничества двух лондонских команд, бюро Foster + Partners и Heatherwick Studio. Архитектор Норман Фостер и дизайнер Томас Хизервик впервые объединили силы для совместного проекта.

    Впечатляющее трехэтажное здание площадью 4000 кв. м. будет расположено в сердце нового шанхайского делового района Пудун. Помимо вместительного театрального зала в новом объекте предусмотрено сразу несколько выставочных площадок, в том числе пространство на крыше.

    На фасад будто бы «наброшен» трехслойный занавес, собранный из череды бронзовых трубок. Плавным контуром металлическая ткань нависает над окнами и ленточным балконом, похожим на парадную ложу в театре, в том время как сам занавес напоминает большой орган.

    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
    Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае
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