Фостер и Хизервик строят театр в Шанхае

Новый культурный центр в Шанхае — плод сотрудничества двух лондонских команд, бюро Foster + Partners и Heatherwick Studio. Архитектор Норман Фостер и дизайнер Томас Хизервик впервые объединили силы для совместного проекта.

Впечатляющее трехэтажное здание площадью 4000 кв. м. будет расположено в сердце нового шанхайского делового района Пудун. Помимо вместительного театрального зала в новом объекте предусмотрено сразу несколько выставочных площадок, в том числе пространство на крыше.

На фасад будто бы «наброшен» трехслойный занавес, собранный из череды бронзовых трубок. Плавным контуром металлическая ткань нависает над окнами и ленточным балконом, похожим на парадную ложу в театре, в том время как сам занавес напоминает большой орган.