Fornasetti выпустила коллекцию "Дон Жуан", посвященную опере

Год назад Барнаба Форназетти, владелец и главный идеолог итальянской марки Fornasetti, создал авторские декорации для новой постановки оперы «Дон Жуан» на основе архивных рисунков своего отца Пьеро.

И вот спустя год дизайнер решил вернуться к оперной теме и расширить ее до полноценной коллекции мебели и аксессуаров. Для коллекции Don Giovanni Барнаба использовал те же мотивы: женские лики, руки, маски, игральные карты, тени и сюрреалистические леса, которые должны навевать мысли о темной стороне личности легендарного Дона Жуана.

Премьера коллекции состоится в ноябре 2017 года, но уже с сентября ее можно будет увидеть в Лондоне, на втором этаже универмага Harrods в отделе предметов для дома.