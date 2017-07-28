Fornasetti выпустила коллекцию "Дон Жуан", посвященную опере

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Она явилась продолжением прошлогоднего оперного проекта, для которого итальянская компания создала авторские декорации
Круглый комод из коллекции Don Giovanni в интерьерах нового шоу-рума Fornasetti в Милане
Комод Don Giovanni
Комод Don Giovanni
Год назад Барнаба Форназетти, владелец и главный идеолог итальянской марки Fornasetti, создал авторские декорации для новой постановки оперы «Дон Жуан» на основе архивных рисунков своего отца Пьеро.
Ширма из коллекции Don Giovanni
И вот спустя год дизайнер решил вернуться к оперной теме и расширить ее до полноценной коллекции мебели и аксессуаров. Для коллекции Don Giovanni Барнаба использовал те же мотивы: женские лики, руки, маски, игральные карты, тени и сюрреалистические леса, которые должны навевать мысли о темной стороне личности легендарного Дона Жуана.
Премьера коллекции состоится в ноябре 2017 года, но уже с сентября ее можно будет увидеть в Лондоне, на втором этаже универмага Harrods в отделе предметов для дома.
Газетница из коллекции Don Giovanni