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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    28 июля 2017

    Fornasetti выпустила коллекцию "Дон Жуан", посвященную опере

    Она явилась продолжением прошлогоднего оперного проекта, для которого итальянская компания создала авторские декорации

    Fornasetti Don Giovanni

    Круглый комод из коллекции Don Giovanni в интерьерах нового шоу-рума Fornasetti в Милане

    Fornasetti Don Giovanni

    Комод Don Giovanni

    Fornasetti Don Giovanni

    Комод Don Giovanni

    Год назад Барнаба Форназетти, владелец и главный идеолог итальянской марки Fornasetti, создал авторские декорации для новой постановки оперы «Дон Жуан» на основе архивных рисунков своего отца Пьеро.

    Fornasetti Don Giovanni

    Ширма из коллекции Don Giovanni

    И вот спустя год дизайнер решил вернуться к оперной теме и расширить ее до полноценной коллекции мебели и аксессуаров. Для коллекции Don Giovanni Барнаба использовал те же мотивы: женские лики, руки, маски, игральные карты, тени и сюрреалистические леса, которые должны навевать мысли о темной стороне личности легендарного Дона Жуана.

    Премьера коллекции состоится в ноябре 2017 года, но уже с сентября ее можно будет увидеть в Лондоне, на втором этаже универмага Harrods в отделе предметов для дома.

    Fornasetti Don Giovanni

    Газетница из коллекции Don Giovanni

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