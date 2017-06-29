Флагманский бутик Manders стал еще больше

Пространство второго этажа целиком отдано обоям и тканям и разделено на зоны, посвященные разным брендам, представленным в коллекции Manders. Большие рабочие столы, инсталляции с возможностью сезонной смены экспозиции, многометровый стеллаж с альбомами и образцами с последними новинками и уголок русских дизайнеров – все это делает магазин Manders еще привлекательнее и удобнее для обстоятельного выбора материалов. Кроме того, здесь есть зона для кофе и детский уголок.