Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

29 июня 2017

Флагманский бутик Manders стал еще больше

Открылся второй этаж флагманского магазина Manders на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге

Manders

Интерьеры нового пространства Manders

Пространство второго этажа целиком отдано обоям и тканям и разделено на зоны, посвященные разным брендам, представленным в коллекции Manders. Большие рабочие столы, инсталляции с возможностью сезонной смены экспозиции, многометровый стеллаж с альбомами и образцами с последними новинками и уголок русских дизайнеров – все это делает магазин Manders еще привлекательнее и удобнее для обстоятельного выбора материалов. Кроме того, здесь есть зона для кофе и детский уголок.

Manders

Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец Manders, и Дэвид Моттерсхэд, Little Greene

Более 200 гостей, пришедших отпраздновать это событие, ожидал сюрприз – российская премьера новой палитры красок Colours of England от Little Greene. Алексей Елисеев (генеральный директор и совладелец Manders) и Дэвид Моттерсхэд (Little Greene) лично представили новые оттенки и рассказали об особенностях красок – подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Материалы по темам

Спецпроекты

5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз