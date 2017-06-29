Флагманский бутик Manders стал еще больше

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Открылся второй этаж флагманского магазина Manders на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге
Интерьеры нового пространства Manders
Пространство второго этажа целиком отдано обоям и тканям и разделено на зоны, посвященные разным брендам, представленным в коллекции Manders. Большие рабочие столы, инсталляции с возможностью сезонной смены экспозиции, многометровый стеллаж с альбомами и образцами с последними новинками и уголок русских дизайнеров – все это делает магазин Manders еще привлекательнее и удобнее для обстоятельного выбора материалов. Кроме того, здесь есть зона для кофе и детский уголок.
Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец Manders, и Дэвид Моттерсхэд, Little Greene
Более 200 гостей, пришедших отпраздновать это событие, ожидал сюрприз – российская премьера новой палитры красок Colours of England от Little Greene. Алексей Елисеев (генеральный директор и совладелец Manders) и Дэвид Моттерсхэд (Little Greene) лично представили новые оттенки и рассказали об особенностях красок – подробнее об этом читайте на нашем сайте.
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