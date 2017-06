Флагманский бутик Manders стал еще больше

Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец Manders, и Дэвид Моттерсхэд, Little Greene

Более 200 гостей, пришедших отпраздновать это событие, ожидал сюрприз – российская премьера новой палитры красок Colours of England от Little Greene. Алексей Елисеев (генеральный директор и совладелец Manders) и Дэвид Моттерсхэд (Little Greene) лично представили новые оттенки и рассказали об особенностях красок – подробнее об этом читайте на нашем сайте.