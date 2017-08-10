Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

Фееричный праздник «День Индии 2017» пройдет в московском парке Сокольники 12 и 13 августа. Гостей ожидает насыщенная культурная программа, индийские танцы, музыка и угощения. Поклонники здорового образа жизни смогут посетить двухдневные мастер-классы по йоге, а затем научиться готовить индийские блюда. Родителей с детьми приглашают детские мастер-классы и турнир по шахматам для юных дарований.

Людей влюбленных в индийскую культуру и язык встретят мастер-классы по хинди. Поклонники индийского кино увидят фильмы «Непохищенная невеста» и «Султан» — жемчужины коллекции компании Indian Films. Все гости фестиваля смогут принять участие в большом розыгрыше призов, среди которых — авиабилеты в Индию, мобильные телефоны и ваучеры в ресторан индийской кухни.

В Индии празднование Дня независимости ежегодно отмечается с 1947 года, праздник проходит 15 августа. В России фестиваль «День Индии» пройдет уже в четвертый раз. В этом году он посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В числе организаторов и участников фестиваля — Индийский Культурный Центр СИТА, фонд «Нритья Сабха», портал Vegetarian.ru и другие. Ежегодно праздник «День Индии» привлекает более 100 000 посетителей.

Концертная программа фестиваля расположится на центральной эстраде Сокольников. Танцевальное шоу охватит все аспекты искусства индийского танца: классические и народные танцы всех направлений и конечно же эстрадные, популярные во всем мире. Начало в 10:00 12 августа.

В дни праздника гости смогут погрузиться в национальные традиции Индии. В их числе: настоящая индийская свадьба в режиме реального времени, парад колесниц Ratha Yatra, соревнования по Ранголи, роспись рук хной, Аюрведа, мастер-класс по индийским танцам и многое другое. Поклонники индийской кухни попробуют аутентичную еду, посетят индийский базар, где продаются не только специи, рис и чай, но и благовония, традиционная индийская одежда, посуда, декор для дома, украшения и многое другое.