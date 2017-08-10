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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 августа 2017Мирошник Лариса

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    Кинопоказы, парад колесниц, индийский базар, музыка и угощения, мастер-классы по йоге, индийской кухне и танцам — 12 и 13 августа в парке Сокольники интересно будет всем!

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    Фееричный праздник «День Индии 2017» пройдет в московском парке Сокольники 12 и 13 августа. Гостей ожидает насыщенная культурная программа, индийские танцы, музыка и угощения. Поклонники здорового образа жизни смогут посетить двухдневные мастер-классы по йоге, а затем научиться готовить индийские блюда. Родителей с детьми приглашают детские мастер-классы и турнир по шахматам для юных дарований.

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    Людей влюбленных в индийскую культуру и язык встретят мастер-классы по хинди. Поклонники индийского кино увидят фильмы «Непохищенная невеста» и «Султан» — жемчужины коллекции компании Indian Films. Все гости фестиваля смогут принять участие в большом розыгрыше призов, среди которых — авиабилеты в Индию, мобильные телефоны и ваучеры в ресторан индийской кухни.

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    В Индии празднование Дня независимости ежегодно отмечается с 1947 года, праздник проходит 15 августа. В России фестиваль «День Индии» пройдет уже в четвертый раз. В этом году он посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В числе организаторов и участников фестиваля — Индийский Культурный Центр СИТА, фонд «Нритья Сабха», портал Vegetarian.ru и другие. Ежегодно праздник «День Индии» привлекает более 100 000 посетителей.

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    Концертная программа фестиваля расположится на центральной эстраде Сокольников. Танцевальное шоу охватит все аспекты искусства индийского танца: классические и народные танцы всех направлений и конечно же эстрадные, популярные во всем мире. Начало в 10:00 12 августа.

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    В дни праздника гости смогут погрузиться в национальные традиции Индии. В их числе: настоящая индийская свадьба в режиме реального времени, парад колесниц Ratha Yatra, соревнования по Ранголи, роспись рук хной, Аюрведа, мастер-класс по индийским танцам и многое другое. Поклонники индийской кухни попробуют аутентичную еду, посетят индийский базар, где продаются не только специи, рис и чай, но и благовония, традиционная индийская одежда, посуда, декор для дома, украшения и многое другое.

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках

    Время проведения фестиваля: с 10:00 до 22:00, 12 и 13 августа в парке Сокольники

    Подробнее можно узнать на сайте:

    www.indiaday.ru

    Фестиваль «День Индии» пройдет в выходные в Сокольниках
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