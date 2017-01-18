Эмир Кустурица создает часы «Ракета» к 100-летию русского авангарда

Семья Эмира Кустурицы знакома с брендом «Ракета» не понаслышке. Недавно дочь режиссера Дуня Кустурица привозила в Москву часы «Ракета» своего дедушки. Эти часы до сих пор исправно работают и являются единственной семейной вещью, сохранившейся после бомбардировки в Сараево, так что работа с брендом несет для режиссера личный характер.

Русский авангард – великое по значению явление в истории мирового искусства, и новая модель часов «Ракета-Авангард» изготовлена в его лучших традициях. Над дизайном циферблата режиссер работал совместно с директором креативного отдела Петродворцового часового завода Жаком фон Полье. Вместе они вдохновлялись супрематической работой Эля Лисицкого. Стрелки изготовлены в форме абстрактных треугольников и кругов, которые являются знаменитыми графическими символами 1910-1920-х годов. Ход стрелкам дает механизм с автоподзаводом, созданный в России впервые за последние 30 лет.

В этом году модель часов серии «Ракета-Авангард» будет представлена в двух вариациях: с браслетом из нержавеющей стали или кожаным ремешком красного или черного цвета.

Петродворцовый часовой завод – старейшая мануфактура России, основанная Петром I в 1721 году. С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. До сих пор завод знаменит собственным производством часовых механизмов «от а до я», что сегодня является редким достоинством на мировом рынке.