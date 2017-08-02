Citroën + Gufram

Концепт-кар Citroën C4 Cactus Unexpected by Gufram, 2017

В этом году на апрельской выставке i Saloni в Милане французский автоконцерн Citroën представил совместный проект с культовым итальянским мебельным брендом Gufran – концепт-кар Citroën C4 Cactus Unexpected by Gufram. Корпус автомобиля декорирован пупырчатыми вставками из мягкого полиуретана Airbumps® (того самого, из которого сделан знаменитый объект Cactus, «визитная карточка» Gufram) и обработан затем фирменным покрытием Guflac®, которое сохраняет эластичность материала и защищает его от царапин. Сам автомобиль имеет позитивную желто-оранжевую окраску, которая восходит к лимитированному изданию «кактуса» Metacactus, выпущенному в 2012 году к 40-летию этой иконы дизайна. Интерьер выполнен в той же жизнерадостной гамме.

Интерьер концепт-кара Citroën C4 Cactus Unexpected by Gufram

Кстати компания Citroën одна из первых стала сотрудничать с промдизайнерами и мебельными фабриками. В 1972 году на базе автомобиля Citroën DS итальянским архитектором и дизайнером Марио Беллини при участии фабрики Cassina был создан уникальный концепт-кар Kar-a-Sutra. Эта модель проектировалась для нашумевшей выставки итальянского дизайна в Нью-Йоркском музее МОМА Italy: The New Domestic Landscape и вошла в историю автодизайна как один из самых оригинальных концептов. Мягкое ложе на 12 человек для интерьеров «камасутробиля» было выпущено на фабрике Cassina.

Концепт-кар Citroën Kar-A-Sutra, проект Марио Беллини совместно с фабрикой Cassina для Citroën, 1972 ФОТО Mario Bellini

Fiat + SMEG

Мини-бар Smeg 500, Fiat 500 Design Collection, 2013

Сотрудничество автоконцерна Fiat и производителя бытовой техники SMEG привело к появлению в 2013 году абсолютно уникального объекта. Smeg 500 – это минибар, спрятанный под капот культового автомобиля Fiat 500. Кстати, обе компании уже встречались однажды: это случилось в 1950 году, когда Fiat при помощи специалистов SMEG создал охлаждающую систему для автомобиля.

Mini + Bisazza

Проект Mini wears Bisazza, рисунок Summer Flowers, дизайн Карло даль Бианко, 2005 ФОТО Bisazza Archive

Автомобильная марка Mini всегда была близка миру искусства и дизайна: она регулярно спонсирует выставки и принимает участие в арт-проектах с известными художниками и дизайнерами. Нам особо запомнился ее совместная работа с итальянским производителем мозаики и плитки Bisaazza «Mini Wears Bisazza», показанная впервые на миланской выставке 2005 года. Пять автомобилей Mini Cooper предстали в новом облике: полностью облаченные в «наряды» из мозаики. Дизайн рисунков разработал арт-директор Bisazza Карло даль Бианко.

Проект Mini wears Bisazza, рисунок Zebra, дизайн Карло даль Бианко, 2005 ФОТО Bisazza Archive

Maybach + Robbe & Berking

Серебряное ведерко для шампанского, Robbe & Berking для Maybach

Немецкую мануфактуру Robbe & Berking хорошо знают владельцы дорогих автомобилей: она постоянный партнер автомобильных брендов класса люкс. Так, например, ее наборами для шампанского долгое время комплектовались все автомобили Maybach. В набор входило ведерко для шампанского, два ведерка для колки льда и два фужера – все из серебра высшей 925 пробы. После того как «майбахи» перестали выпускаться, Robbe & Berking стала сотрудничать с их «наследниками» и теперь комплектует своими фужерами для шампанского автомобили Mercedes-Maybach – правда на этот раз не серебряными, а посеребренными.





Бокалы для шампанского, Mercedes-Maybach S-Class, 2014

BMW + Robbe & Berking

Интерьеры BMW 760Li Sterling, аксессуары и детали из серебра Robbe & Berking, 2013

Среди других заметных работ Robbe & Berking для автопрома – специальная версия представительского седана 7 серии BMW Individual 760Li Sterling by Robbe & Berking. Для этого автомобиля мастера мануфактуры изготовили серебряные детали интерьера и экстерьера – от подстаканников, кнопок, накладок на приборную панель, ручек и радиаторной решетки до логотипа BMW, который вручную был покрыт эмалью белого и синего цвета. Всего на один автомобиль ушло порядка 10 кг серебра 925 пробы, что делает его поистине драгоценным.

Интерьеры BMW 760Li Sterling, аксессуары и детали из серебра Robbe & Berking, 2013

Rolls-Royce + Nymphenburg

Новый Rolls-Royce Phantom с декоративный панелью от Nymphenburg, 2017

В июле Rolls-Royce представил восьмое поколение Phantom, впервые за последние 14 лет обновив свой флагманский автомобиль. Оставим в стороне многочисленные достоинства этой модели и остановимся на интерьерах, а именно на приборной панели, которую разработчики при помощи известных художников и дизайнерских брендов предлагают превратить в настоящее произведение искусства. На специально отведенном месте можно разместить: картину маслом китайского живописца Лянь Ян Вэя, изготовленную на 3D-принтере позолоченную генетическую карту владельца от немецкого дизайнера Торстена Франка, абстрактную живопись на шелке британской художницы Хелен Эми Мюррей и, среди прочего, фарфоровую розу ручной работы от немецкой мануфактуры Nymphenburg, принявшей участие в этом необычном проекте.

Lamborghini + Riva1920

Коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, фабрика Riva1920 для Lamborghini

В этом году на апрельской выставке i Saloni в Милане марка Lamborghini показала себя с совершенно новой стороны. Автоконцерн удивил всех новой коллекцией мебели Authentic Living, созданной Каримом Рашидом и выпущенной итальянской фабрикой Riva1920. В коллекцию вошло пять объектов: диван, стеллаж, два стола и стул. Все они отличаются динамичным дизайном, присущим легендарным спорткарам Lamborghini, и выполнены из традиционного для Riva1920 материала – массива дерева.

Диван Dynamik, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini

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Стеллаж Finesse, дизайн Карима Рашида, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini Стол Speed, дизайн Карима Рашида, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini Письменный стол Klip, дизайн Карима Рашида, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini Стул Klutch, дизайн Карима Рашида, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini Обеденный стол Speed, дизайн Карима Рашида, коллекция Authentic Living, дизайн Карима Рашида, Riva1920 для Lamborghini

Bentley + Alcantara

Интерьер салона Bentley Continental GT Supersports из материала Alcantara,

Итальянская компания Alcantara, производитель одноименного запатентованного материала, – постоянный партнер не только мебельных марок и модных Домов, но также люксовых автомобильных брендов. Например, именно алькантарой отделан салон самого быстрого в мире седана Bentley Continental GT Supersports. Материал использован для обивки кресел, обшивки дверных панелей, отделки рычага переключения передач, руля и других деталей.

Руль Bentley Continental GT Supersports со вставками из материала Alcantara

Bentley +Living Luxury Group

Bentley Home

В последнее время именитые автоконцерны не просто активно сотрудничают с мебельными и интерьерными компаниями, но и запускают собственные мебельные линии. Одним из пионеров была компания Bentley. Первая домашняя коллекция Bentley Home была показана в Милане в апреле 2013 года и имела большой успех. Марка полностью отвечает философии и стилю Bentley и несет ее креативные идеи в интерьерный мир. Вся мебель выпускается группой компаний Luxury Living Group (которая также выпускает домашние коллекции модных брендов вроде Fendi Casa и Trussardi Casa), коллекции разрабатывают итальянские дизайнеры, а используемые материалы соответствуют тем, что обычно применяются для отделки салонов роскошных авто: натуральное дерево, кожа, замша, велюр.

Кресло Belgravia, Bentley Home

Aston Martin + Formitalia

Домашняя коллекция Aston Martin

Еще один успешный пример запуска люксовыми автомобильными компаниями собственных домашних коллекций – мебель Aston Martin, которую производит группа компаний Formitalia Luxury Group. Эти изделия отличает яркий ультрасовременный дизайн, резкие, динамичные линии и формы, продуманная эргономика – под стать любимым автомобилям агента 007!

Кровать, Aston Martin by Formitalia Group