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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    06 июля 2017Мирошник Лариса

    Два в одном: гибрид стеллажа и кресла от японского дизайнера

    Смелый комплект для кабинета запустит в производство итальянская фабрика Alias

    Гибрид книжного стеллажа и кресла от Alias

    Японский архитектор Соу Фуджимото разработал оригинальную «библиотеку» для фабрики Alias. Модель Bookchair объединяет систему хранения и кресло в единое целое. Сиденье с точностью до миллиметра вписывается в нишу стеллажа, по форме точно повторяющую очертания стула. Когда кресло не используется, его можно задвинуть в корпус системы хранения. Кресло и книжный стеллаж выполнены в едином минималистичном стиле.

    Гибрид книжного стеллажа и кресла от Alias

    Главная идея проекта Bookchair — «книжный шкаф становится активным элементом окружающей стреды, в которой он установлен, говорят представители Alias, играя энергичную, постоянно меняющуюся роль». Бренд охотно сотрудничает с самыми яркими дизайнерами из Японии. Одной из последних таких работ стал похожий гибридный комплект, авторства студии Nendo, где в единое целое соединены стол и гигантская чаша.

    Гибрид книжного стеллажа и кресла от Alias

    Bookchair сделан из прочных панелей на основе древесного волокна. Производители решили выпускать модель только в белом цвете, который по их мнению подчеркивает тесную связь между внешним корпусом и содержанием. Широкую известность архитектору Фудзимото принес спроектированный им в 2013 году павильон на территории арт-пространства Serpentine Gallery в Лондоне. В числе других громких работ мастера — отделанный морскими ракушками многофунциональный комплекс в Гуанчжоу, здание торгового центра в Майами, инсталляция для фэшн-бренда Cos и другие.

    www.alias.design



    Гибрид книжного стеллажа и кресла от Alias
    Гибрид книжного стеллажа и кресла от Alias
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