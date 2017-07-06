Два в одном: гибрид стеллажа и кресла от японского дизайнера

Японский архитектор Соу Фуджимото разработал оригинальную «библиотеку» для фабрики Alias. Модель Bookchair объединяет систему хранения и кресло в единое целое. Сиденье с точностью до миллиметра вписывается в нишу стеллажа, по форме точно повторяющую очертания стула. Когда кресло не используется, его можно задвинуть в корпус системы хранения. Кресло и книжный стеллаж выполнены в едином минималистичном стиле.

Главная идея проекта Bookchair — «книжный шкаф становится активным элементом окружающей стреды, в которой он установлен, говорят представители Alias, играя энергичную, постоянно меняющуюся роль». Бренд охотно сотрудничает с самыми яркими дизайнерами из Японии. Одной из последних таких работ стал похожий гибридный комплект, авторства студии Nendo, где в единое целое соединены стол и гигантская чаша.