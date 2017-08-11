Дом-конструктор Жана Пруве привезут в Санкт-Петербург

В сентябре Центральный выставочный зал Манеж в коллаборации с GalerieCharraudeau (Париж) и швейцарской мебельной фабрикой Vitra привезет оригинальный дом-конструктор Прувe, модель “6x9”, в Санкт-Петербург. Объект расположится в уличном пространстве на площади у западного фасада Манежа. В рамках проекта будет реализована экспозиция внутри экспозиции: кураторы воссоздадут рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера. Интеграция дома Пруве в городской пейзаж Петербурга задаст определенный архитектурный контраст и позволит свести вместе различные вехи урбанистической эволюции.

Новатор Пруве задал совершенно новые ориентиры в дизайне — рациональность и легкость конструкции. До наших дней дошло лишь небольшое количество оригинальных домов архитектора, имеющих историческую и идеологическую ценность. В пространстве одного из них, на площади у Манежа, будет воссоздан интерьер рабочего кабинета, составленный из предметов мебели авторства Жана Пруве и переизданных Vitra.

Работы Жана Пруве занимают важное место в коллекции немецкого Музея дизайна Vitra, а с 2001 года фабрика Vitra, патрон музея, приобрела эксклюзивные права на производство объектов по проекту Жана Пруве. В 2011 году Vitra cовместно с дочерью и наследницей Жана Пруве Катрин и голландским модным брендом G-Star выпустили коллекцию ProuveRAW – серию узнаваемых и менее известных предметов, ставшую посвящением легендарному конструктору.