Дом детства Джеки Кеннеди выставлен на продажу

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Хотя Жаклин Бувье Кеннеди была первой леди менне трех лет, в истории она осталась одной из самых известных жен президентов Америки. Первые годы жизни Джеки провела с родителями в пригороде Нью-Йорка. В 1940 году ее отец биржевой брокер и ловелас «Блэк Джек» Бувье и мать Дженнет развелись.

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Вскоре мать снова вышла замуж за наследника нефтяной империи Standard Oil Хью Очинклосса. Когда Джеки исполнилось 13, семья переехала в новый дом в престижном поселке Маклин, штат Вирджиния.

Джеки Бувье (справа) с сестрой

Новое место жительства помогло девочке, тяжело переживавшей развод родителей воспрянуть духом. Из панорамных окон открывались прекрасные виды на зеленые ландшафты и берега реки Потомак. Вместе с братьями и сестрами Жаклин любила играть в его окрестностях, исследуя природные красоты участка величиной 7 акров, украшенного пышной растительностью.

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Новое семейное окружение и мирная обстановка поместья Merrywood сильно отличались от напряженной атомоферы измен и скандалов, в которой жили ее родители на Манхэттене и Лонг-Айленде. Сердце Джеки стало оттаивать, а сама она расцветать, превращаясь в прекрасную юную леди. Вскоре Жаклин стала студенткой Университета Джорджа Вашингтона — одного из самых престижных учебных заведений Америки, где в 1951 году получила диплом специалиста по французской литературе.

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Закончив учебу Джеки работала репортером и редактором газеты Washington Times-Herald. Вскоре ее представили молодому конгрессмену Джону Ф Кеннеди, они поженились и он был избран сенатором штата Массачусетс. Проживание в Merrywood послужило катализатором успешного жизненного старта Джеки, позволив ей оказаться в нужное время в нужном месте, заняв место 35-ой первой леди Америки.

Внушительных размеров имение Merrywood построено в 1919 году. Участок размером 46 акров, раскинувшийся на живописном берегу реки Потомак расположен в самом престижном пригороде Вашингтона. На территории разместились: английские сады, жилье для обслуживающего персонала, освещенный теннисный корт, два бассейна — один под открытым небом, другой в помещении, фитнес-центр и крытая парковка на большое количество машин.

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В особняке 9 спален и 11,5 ванных комнат, все четыре этажа дома обслуживает лифт. Спальня хозяев включает две отдельных гардеробных, кабинет, камин и мини-спортзал.

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Когда бизнес Очинклосса сталкнулся с финансовыми затруднениями, поместье Merrywood и находящаяся на его территории ферма Hammersmith были выставлены на продажу. С тех пор усадьба меняла хозяев 4 раза, а сейчас продается его нынешним владельцем, соучредителем медийного концерна AOL Стивом Кейзом.

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