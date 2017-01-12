Дни открытых дверей в Международной Школе Дизайна

22 января в новом пространстве Международной Школе Дизайна состоится День открытых уроков: его программа состоит из лекций и мастер-классов, которые заинтересуют не только тех, кто задумывается о профессии дизайнера, но и всех, кто хочет самостоятельно декорировать свой дом.

Начиная с 12.00 в аудиториях школы стартуют сразу несколько уроков длительностью по два часа каждый, в течение которых вы сможете свободно перемещаться по классам, чтобы успеть получить максимум интересующей вас информации.

Программа открытых уроков:

Профессия дизайнера и декоратора. Вводная лекция

Вводная лекция от преподавателя базового курса, автора учебных программ, спецкурсов и мастер-классов в области дизайна Виктора Дембовского. Вы сможете получить представление о современном дизайне, профессии дизайнера, декоратора и их ключевых навыках.

Цветовой круг и колористический коллаж

Эта лекция нашего преподавателя рисунка, живописи и колористики Антонины Гарасько будет интересна начинающим дизайнерам и декораторам, а также тем, кто хочет научиться грамотно и быстро подбирать цветовые сочетания для любого интерьера.

Правила подбора штор в интерьере

Шторы – это важный элемент декора. Они могут изящно дополнять интерьер, а могут выступить цветовым акцентом. При подборе штор важно учитывать множество нюансов, начиная от стиля интерьера, заканчивая видом из окон. Наш преподаватель Ирина Самохина даст конкретные советы и схемы, которые упростят вам подбор штор.

Коллажная подача в Photoshop

Один из обязательных инструментов профессионального дизайнера и декоратора - компьютерный коллаж. Он позволяет быстро и легко оформить подачу своего дизайн-проекта для клиента. На открытой лекции вы научитесь создавать компьютерный коллаж в программе Photoshop под руководством нашего преподавателя по компьютерному проектированию Тимошина Александра Васильевича.

Более подробная информация о Дне открытых уроков: www.designschool.ru/openlessons/

26 января, в МШД пройдет традиционный День открытых дверей. Вы сможете получить представление о профессии дизайнера и декоратора, о курсах и интенсивах, которые предлагает наша школа. Те, кто хочет освоить модную профессию и получить профессиональный диплом, сменить скучные трудовые будни на творчество либо получить навыки, которые помогут вам оформить собственный дом – каждый в этот день найдет в МШД что-то для себя.

Перед слушателями выступит директор МШД Надежда Лазарева, преподаватели презентуют курсы, выпускники школы поделятся своим опытом и ответят на интересующие вопросы. Координаторы курсов расскажут о порядке и системах обучения.

Специальным гостем Дня открытых дверей станет успешный российский дизайнер Макс Касымов, только что получивший приз журнала ELLE DECORATION Russia в номинации «Дизайнер года».

Программа Дня открытых дверей:

17:30–18:00 «Быть креативным = быть успешным»

Президент Международной Школы Дизайна Надежда Лазарева – о креативности и мифах о таланте

18:00–18:45 Выступление Специального гостя Макса Касымова

18:45–19:15 Телемост Лондон–Москва с дизайнером, директором WK School Еленой Лазаревой

19:15–19:30 Выступление выпускника Международной Школы Дизайна

19:30–20:00 Презентация программ очного и дистанционного отделений

17:30-20:30 Консультации менеджеров

Более подробная информация о Дне открытых дверей: www.designschool.ru/opendoors/

Вход на мероприятия свободный. Предварительная регистрация на оба мероприятия по телефону (495) 988 8508 или e‑mail: student@designschool.ru