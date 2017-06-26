Дженнифер Лопес продала свой роскошный дом за $10 миллионов

Изначально роскошное поместье американской поп-звезды было оценено в сумму $12,5 миллионов. После двух лет поисков покупателя, Дженнифер Лопес уступила в цене и продала свой любовно оформленный особняк за $10 миллионов. Восхитительное жилище расположено в районе Хидден-Хилс — фешенебельном пригороде Лос-Анжелеса.

В только что проданном доме девять спален, 13 ванных комнат, большой домашний кинотеатр, оформленный в викторианском стиле, тренажерный зал, бассейн под открытым небом, студия звукозаписи и гараж на 23 автомобиля. Для приема гостей звезды были предусмотрены несколько изысканных гостиных, оформленных в разных стилях, бар и столовая на 12 человек.

Площадь проданного дома составляет более 1000 м/кв, а окружающий земельный участок занимает 3 гектара. Помимо основного здания на территории есть хозяйственные и развлекательные пристройки, великолепный открытый бассейн и большой сад. В доме оборудована отдельная зона с атрибутами индустрии развлечений: танцевальной студией, тренажерным залом, профессиональной студией звукозаписи и кинотеатром на 20 мест.