ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

26 июня 2017Мирошник Лариса

Дженнифер Лопес продала свой роскошный дом за $10 миллионов

Огромный особняк поп-звезды включает танцевальный зал, домашний кинотеатр и гараж на 23 автомобиля

Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов

Изначально роскошное поместье американской поп-звезды было оценено в сумму $12,5 миллионов. После двух лет поисков покупателя, Дженнифер Лопес уступила в цене и продала свой любовно оформленный особняк за $10 миллионов. Восхитительное жилище расположено в районе Хидден-Хилс — фешенебельном пригороде Лос-Анжелеса.

Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов

В только что проданном доме девять спален, 13 ванных комнат, большой домашний кинотеатр, оформленный в викторианском стиле, тренажерный зал, бассейн под открытым небом, студия звукозаписи и гараж на 23 автомобиля. Для приема гостей звезды были предусмотрены несколько изысканных гостиных, оформленных в разных стилях, бар и столовая на 12 человек.

Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов

Площадь проданного дома составляет более 1000 м/кв, а окружающий земельный участок занимает 3 гектара. Помимо основного здания на территории есть хозяйственные и развлекательные пристройки, великолепный открытый бассейн и большой сад. В доме оборудована отдельная зона с атрибутами индустрии развлечений: танцевальной студией, тренажерным залом, профессиональной студией звукозаписи и кинотеатром на 20 мест.

Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов

Продав дом в Хидден-Хилз, Джей Ло решила переехать в другой прекрасный особняк в районе Бель-Эйр, также рядом с Лос-Анжелесом. Новое жилище певицы оценивается в сумму около $28 миллионов. Площадь строения составляет 1300 м/кв, вокруг него еще приблизительно около 8 гектаров земли. Очевидно, что жизнь звезды американской поп-сцены станет еще роскошнее.

Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов
Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов
Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов
Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов
Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов
Дженнифер Лопес продала роскошный дом за 10 миллионов долларов

Спецпроекты

Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз